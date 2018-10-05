NBA》熱火爭搶吉米巴特勒觸礁 火箭異軍突起

吉米巴特勒的賣我鬧劇，逐漸變成灰狼老闆與管理階層的內鬥。(美聯社)

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中時電子報

吉米巴特勒「賣我」鬧劇還會延燒多久呢？《ESPN》資深記者沃納洛斯基爆料，過去2周都跟灰狼談判交易巴特勒的熱火，卻因灰狼太過貪婪，交易暫時觸礁，反而是火箭從未放棄追逐巴特勒，繼續積極打造休士頓版「五星戰隊」。

在吉米巴特勒主動跟灰狼提出交易申請後，他雖列出快艇、尼克、籃網等隊成為主要想去球隊，這3隊交易態度卻很消極，反觀熱火與火箭很快就跟灰狼高層取得聯繫，也都各自提出交易巴特勒的籌碼，卻始終無法讓灰狼感到滿意。

原本熱火與灰狼的談判有望成真，卻因灰狼突然改變心意，改跟熱火索取阿德巴約、賈許理查生與2019年受保護首輪籤，甚至還要熱火提供更多球員搭配，導致熱火根本無法接受，只好暫時打消交易念頭，也讓雙方談判陷入僵局。

火箭曾跟灰狼提出兩種交易方案換到吉米巴特勒，就是希望可以組成包含保羅、哈登、巴特勒、安森尼與卡培拉的先發陣容，不過灰狼還是不肯點頭，造成外界開始認為，身兼總教練與籃球事務總裁的席波迪，仍沒打算換走巴特勒。

目前傳出席波迪要求拒絕參加季前訓練營的吉米巴特勒開始練球，藉以備戰新球季開打，擺明就跟灰狼老闆泰勒堅持放走巴特勒立場相反，也讓這場賣我鬧劇，逐漸變成灰狼內部老闆與管理階層的抗爭，就看最後誰輸誰贏了。

(中時電子報)

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