雲林麥寮港獲認證為亞洲第一座綠色生態港

雲林縣麥寮工業港獲認證為亞洲第一座綠色生態港，5日上午授證。（許素惠攝）

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雲林縣麥寮港獲認證成為亞洲第一座綠色生態港埠，5日上午授證，而為了讓該港更環保，岸電系統工程同時動土開工，使得麥寮工業港綠色運輸推動更進一步。

台塑集團塑化公司董事長陳寶郎指出，六輕麥寮港1993年由行政院核定設置，是國內航道最深、唯一可供30萬噸級油輪進出的深水港，每年吞吐量達7000萬噸以上，在該集團環境永續發展企業政策引領，以及公部門輔導協助下，朝綠色、生態、永續等目標推動。

陳寶郎表示，為了達成理想，該港進行許多空汙防制相關措施，包含高壓岸電設施、船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速、港區管制老舊柴油車、導航標桿使用太陽能電力、港區照明全面汰換為LED燈等，成果豐碩，在今年9月獲得歐洲海港組織（European Sea PortsOrganization, ESPO）肯定，並取得綠色生態港埠認證，是亞洲唯一一座。

雲林縣長李進勇、縣環保局代理局長張喬維、環保署、行政院海洋委員會、經濟部工業局等人員見證麥寮港努力獲認證的成果，岸電系統工程同步開工動土。

李進勇說，縣府致力改善空品，從源頭核減生煤石油焦用量、加嚴管末排放標準及要求秋冬減排，減少六輕固定源汙染物，為更進一步改善船舶空汙問題，經多方協商與規畫，終於促成麥寮港設置高壓岸電系統，見證麥寮港綠色運輸推動結果。

(中時 )

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