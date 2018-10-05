看門狗變主人？中選會爆爭議 黃創夏10字怒轟蔡政府

立法院內政委員會1日邀請中央選舉委員會主任委員陳英鈐（左）報告，國民黨團對於公投案遭指大量造假，包圍陳英鈐抗議。（資料照,英豪攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

中選會近日爭議頻傳，不僅拒收「以核養綠」公投連署書補件，對於國民黨「反空汙」公投成案，中選會也將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發。對此，資深媒體人黃創夏直言，符合執政黨利益的，中選會照單全收，對方政黨所提出來的，中選會卻猛灌罪名，他不禁感嘆看門狗也變成主人，並怒轟蔡英文政府，「請不要再說自己是『民主』」。

日前以核養綠的領銜人黃士修因為中選會拒收補件資料，在中選會外絕食抗議；而中選會則表示已經完成第一次點收，依法不可以第二次送件。此外，中選會日前確定「反空污公投」將結合年底選舉進行投票，同時針對高達1萬1849份死人連署，依序刑事訴訟法予以告發，引發藍綠陣營就不合格率相互指控。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，台灣的主人是人民，但現在卻有很多人反客為主，包括稱「說經濟不好是你數學不好」、「和老闆說你給的薪水太低」、「塞車就當看風景」，做不好就罵大家，官員個個全變「主人」，就連「民主形式」最後的把關者中選會，都開始張牙舞爪了。

黃創夏說選務機關使命是依法窮盡一切努力，確保人民順暢行使投票權；選務機關的工作是依法行政，讓選務順暢。但今年中選會在面對公投連署時，符合執政黨利益的，照單全收；對方政黨所提出來的，就猛灌罪名且揚言提告，就是要把對方公投套上汙穢帽子。黃感嘆表示，一向不該捲入紛爭的中選會，看門狗怎現在也變成主人？他轟蔡英文政府，別再說自己是「民主」。

(中時電子報)

高雄》高市農會理事長蕭漢俊力挺 韓國瑜回應被大讚
星期人物-侯友宜》孩子連絡簿永… 新北》民進黨玩火自焚　網：親綠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。