看門狗變主人？中選會爆爭議 黃創夏10字怒轟蔡政府

2018年10月05日 09:14 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

中選會近日爭議頻傳，不僅拒收「以核養綠」公投連署書補件，對於國民黨「反空汙」公投成案，中選會也將針對死亡連署等偽造情形提出刑事告發。對此，資深媒體人黃創夏直言，符合執政黨利益的，中選會照單全收，對方政黨所提出來的，中選會卻猛灌罪名，他不禁感嘆看門狗也變成主人，並怒轟蔡英文政府，「請不要再說自己是『民主』」。

日前以核養綠的領銜人黃士修因為中選會拒收補件資料，在中選會外絕食抗議；而中選會則表示已經完成第一次點收，依法不可以第二次送件。此外，中選會日前確定「反空污公投」將結合年底選舉進行投票，同時針對高達1萬1849份死人連署，依序刑事訴訟法予以告發，引發藍綠陣營就不合格率相互指控。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，台灣的主人是人民，但現在卻有很多人反客為主，包括稱「說經濟不好是你數學不好」、「和老闆說你給的薪水太低」、「塞車就當看風景」，做不好就罵大家，官員個個全變「主人」，就連「民主形式」最後的把關者中選會，都開始張牙舞爪了。

黃創夏說選務機關使命是依法窮盡一切努力，確保人民順暢行使投票權；選務機關的工作是依法行政，讓選務順暢。但今年中選會在面對公投連署時，符合執政黨利益的，照單全收；對方政黨所提出來的，就猛灌罪名且揚言提告，就是要把對方公投套上汙穢帽子。黃感嘆表示，一向不該捲入紛爭的中選會，看門狗怎現在也變成主人？他轟蔡英文政府，別再說自己是「民主」。

(中時電子報)