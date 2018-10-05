新北》民進黨玩火自焚　網：親綠柯粉說要投給侯友宜

有網友表示，民進黨近來的表現，讓他公司長期支持綠的柯粉表態要投侯友宜。（王揚傑攝）

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中時電子報
/整理報導

總統蔡英文於2016年贏得總統大選，當時外界對她是充滿期待和想像的。如今，兩年過去了，蔡英文執政卻令人民大所失望，更因為其執政不利，以及白綠分手、促轉會等問題，引發外界抨擊。近來，蔡英文和民進黨放任側翼攻擊台北市長柯文哲的活摘器官一事，遭外界砲轟手段低級，儘管總統府和民進黨秘書長洪耀福趕緊止血，似乎於事無補，有網友直言，他公司的新北市同事長期挺綠，這次她決定投票給國民黨候選人侯友宜。

網友於批踢踢發文表示，他公司同事色彩偏綠。2016年的市長選舉，公司聽不到支持連勝文的，有表態都是挺柯文哲。其中還有一位新北市的女同事，很努力要遊說他投柯文哲，而她們家是挺民進黨，當年2016年也投給民進黨。而她也是忠實的柯粉，還買過柯出版的書籍。但最近看到民進黨陣營一直在打柯文哲，覺得很不舒服，昨天和她閒聊了一下，她說這次會投給侯友宜。

另外也有聽到有同事在電話和人閒聊時說會投給侯友宜，雖然目前聽到的樣本不多 但比起四年前，整個氣氛有點不一樣了，上次整個是反國民黨的，這次開始有聽到罵民進黨的聲音。雖然公司內仍不乏支持蘇貞昌的選民，但在我這樣偏綠的公司，如果能聽到雙方各有支持者出現，就已經很不容易了。

有網友回覆說，很合理阿！該網友更打臉自己之前是「國民黨不倒，台灣不會好」的信徒，並表示他活到36歲第一次蓋藍的，居然會投給國民黨桃園市長候選人陳學聖！「大罵馬的臭DPP，害他把他自己臉打的啪啪響」！

底下網友也紛紛留言表示，「民進黨在北市自提人選，絕對是個錯誤的決定」、「自提人選那個半年前就一堆人預言了，現在看來全中，就像預言般一個一個接著爆炸」、「跟我聽到的差不多.，DPP這次真的在玩火」，也有網友表示，「我深綠，上次投林佳龍。這次為了教訓dpp，都能接受盧秀燕這個草包了」、「我高雄身邊一堆人要改投韓，資進黨盡量打柯吧」！

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址(1)

文章來源：PTT論壇網址(2)

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