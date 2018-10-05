建國國中排球奪冠 赴朝天宮謝媽祖庇佑

雲林縣北港建國國中女子排球獲全國冠軍，選手虔敬地感謝朝天宮媽祖保佑。（許素惠攝）

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雲林縣北港建國國中女子排球獲全國冠軍，校長林吉城（後排右六）率師生到朝天宮感謝廟方支持。（許素惠攝）
雲林縣北港建國國中女子排球獲全國冠軍，校長林吉城（前排右三）率師生到朝天宮參拜，感謝媽祖保佑，以及董事長蔡咏 鍀（前排右四）、議員蔡岳儒（前排右二）等支持。（許素惠攝）

雲林縣北港建國國中女子排球隊克難成軍才2年，球技進步飛速，拿下今年全國永信盃冠軍，師生感恩朝天宮伸出援手支持相關費用，讓球員能安心練球，專程到朝天宮上香，感謝廟方贊助及媽祖保佑。

校長林吉城帶領球隊登門致謝，傑出球員謝靖瑩、吳佩茹、許晏寧等人代表發表奪金感言，並把獎盃獻給媽祖。

後援會長縣議員蔡岳儒說，他看好建國女排是潛力股，果然不失所望，繼去年獲得全國華宗盃金牌後，再次奪冠，添增地方培訓人才的信心。

建國國中主任黃基津說，北港北辰國小女排是國內強隊，屢屢奪金，因國中無校可承接，高手每被外縣市挖走，該校幾經奔走2年前成軍，努力留住人才。

朝天宮董事長蔡咏鍀、家長會長賴坤隆等表示，建國女排苦練成軍，雖有部分好手被挖手，但為北港留下不少人才，奪金證明勤能補拙，期待再接再厲，把包括朝天宮媽祖盃的全國5大排球賽等金盃都留在北港。

(中時 )

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