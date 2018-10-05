網路戰吃虧 丁守中發言人楊植斗：「政策辯論將是關鍵對決。」

2018年10月05日 09:33 中時電子報 綜合報導

選戰倒數50幾天，縣市首長候選人為了開拓票源費盡心思。臺北市長候選人丁守中連續數天在臉書上進行「丁丁食堂」的直播，邀議員候選人吃消夜聊市政，除了鞏固議員支持外，也希望透過較輕鬆的方法來讓民眾了解議題。

丁守中的發言人楊植斗表示，現代選戰的主戰場還是以網路丶媒體為主，雖然柯文哲在網路上擁有一面倒的聲量，但丁陣營也不會放棄經營網路社群的機會。但楊植斗坦言，柯文哲和丁守中的人格特質完全不同，柯文哲在網路上成功的模式並不能複製到丁守中的身上。

楊植斗認為，年輕族群厭惡政黨之間的惡鬥，對政治冷感，也才因此給了無黨籍的柯文哲機會，而柯文哲的銀幕效果好丶配合度也高，逗趣的表現自然就吸引了不少年輕人。而長期在臺大教書的丁守中，講起話來就比較嚴肅丶娛樂性低，在網路世界較吃虧，但目前幾次「丁丁食堂」的效果都不錯，會繼續加油，建立丁守中在網路世界與網友們互動的習愩。

但楊植斗也指出，根據民調結果，目前還有兩成左右的人尚未決定要支持誰，而丁丶柯的民調則持續在拉近，最後兩人的關鍵對決，一定是用政績、政見來說服理性的選民。楊植斗強調，臺北市長的選戰，占有現任優勢的柯文哲竟然沒有簽署公辦辯論會的申請，實在是件不可思議的事，很明顯的在迴避辯論。

楊植斗呼籲柯文哲接受丁守中陣營所提出的辯論請求，而且要辦不只一場的辯論會，最好能分幾個主題，分場次，將政績攤在陽光下供大家檢視，如果柯文哲真的做得好的話，何必要害怕？

(中時電子報)