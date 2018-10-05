反核食、反深澳電廠公投達標！均有1.1萬份「死亡連署」

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國民黨「反空汙」公投成案後，中選會今日一早公布國民黨反核食、反深澳電廠等2項公投案連署書查核結果，雙雙越過連署門檻。其中，「反核食」公投案的合格連署書共有31萬1882人，另有17萬8479份不符規定，不合格率約為36.39%；「反深澳電廠」公投案則有31萬3165份合格連署書，另有不符規定者17萬9653份，不合格率約為36.45%。

年底最多10案公投綁大選，引發各界關注，而國民黨共提出反空汙、反核食、反深澳電廠等3項公投案，反空汙公投日前率先查對完成，連署總人數共49萬7243人，其中31萬4395份符合規定、18萬2848份不符規定，不合格率36.77%，並有1萬1849份「連署前死亡」、7萬7194份有偽造情事。中選會經委員會議討論後仍予以成案，但也將針對死亡連署等偽造情事提出刑事告發。

另一方面，中選會昨日也收齊全台各戶所統計資料，加班彙整反核食、反深澳電廠2項公投案連署書查對狀況，並在今日一早上網公告。

據中選會公布統計，由國民黨副主席郝龍斌領銜提案的「反核食」公投，總連署人數為49萬0361人，符合規定者共31萬1882人，超過第二階段連署門檻28萬1745人，另有17萬8479份不符規定，不合格率約為36.39%；其中，有7萬2810份「有偽造情事」，另有1萬1534份為「連署前死亡」。

另外，由國民黨立委林德福領銜提出的「反深澳電廠」公投案，總連署人數為49萬2818人，符合規定者共31萬3165份，同樣越過連署門檻，不符規定者則有17萬9653人，不合格率約為36.45%，並有7萬2184份「有偽造情事」、1萬1461份為「連署前死亡」。

據了解，國民黨反核食、反深澳電廠2案，預計在中選會9日加開的委員會議中進行審查。

(中時 )

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