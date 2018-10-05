虎頭蜂、蜜蜂都是「蜂」！動物園「快樂蜂場」探秘辛

2018年10月05日 09:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小蜜蜂「嗡嗡嗡」勤做工，然可別無故惹到蜂群，一旦被螫到可就吃不完兜著走了！台北市立動物園每年總要進行幾次園區蜂窩拆除作業，目的當然是為了維護遊客、員工和動物的安全，但也會特別為蜂鷹保留一處「快樂蜂場」，維持自然的食物鏈和生態系統的循環。

一般人對「蜂」的印象與分類，通常除了蜜蜂，其他個頭較大的都難免被簡化歸類為「虎頭蜂」，加上從新聞上看到的虎頭蜂，幾乎都是負面事件的主角，因此還來不及認識牠們，就早已根深蒂固地害怕和討厭牠們。其實虎頭蜂並不會主動攻擊人類，通常都是我們不小心闖入蜂巢的警戒範圍內，或因風吹樹搖、讓窩內的蜂群以為敵人來犯等狀況，才會被蜂攻擊。

今年位在工作區域屋頂的黃腰虎頭蜂的蜂窩，現在已經比籃球還大。（台北市立動物園提供）

社會性虎頭蜂家族生命周期通常為一年，蜂窩隔年往往廢棄不再重複使用，蜂窩外觀是一層包覆的外殼，大部分蜂窩只有一個出入口，蜂窩上通常有許多蜂盤據警戒，蜂窩內部則為一層一層的蜂室，一年一代的虎頭蜂，通常半年多的時間便能建造出一個巨大的窩。

部分蜂巢經過動物園評估其安全性後，決定不干擾蜂群，留給蜂鷹一處「快樂蜂場」。（台北市立動物園提供）

春季蜂后獨自找尋合適的地點，打好地基開始築巢、產卵與育幼，直到第一批工蜂羽化，蜂后才能專心育幼，夏天食物充足，工蜂數量不斷增加，幫手越來越多，蜂巢擴建速度也加快，到了秋季族群中開始出現生殖蜂，雄蜂與處女蜂后飛出交尾後，原蜂巢會逐漸衰退，蜂后、工蜂與雄蜂等相繼死亡；交尾後的新蜂后越冬；待明年春天再開始建立屬於自己的新王朝。

秋天虎頭蜂族群量逐漸達到高峰，此時警戒蜂的巡邏範圍更大，蜂群也特別敏感，距蜂巢數十公尺遠巡邏蜂就會飛過來警戒，就算只看到2、3隻虎頭蜂也不能大意，千萬不要用手揮舞，只要安靜往回走，離開牠們的警戒範圍就相安無事。

(中時電子報)