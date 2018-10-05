高雄》台灣競爭力論壇 今10點公佈高雄市長民調

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉不到50天，高雄市長選情也引發各界關注，國民黨高雄市長參選人韓國瑜將在10月5日上午10點舉行「決戰大高雄 市長民調發佈會」。

台灣競爭力論壇發布新聞稿，將於稍後10點在立法院，公佈高雄市長最新選舉民調。以下為新聞稿內容。

一陽破九陰，陳菊全力固高雄，綠營窮全黨之力，築起高雄萬裡長城，陸軍之強歷屆之最，韓國瑜沒陸軍，但空軍之強也是國民黨有史以來之最，空陸大戰，鹿死誰手？牽動全世界関注，而非只臺灣及兩岸。

2018選戰倒數不到50天，民進黨高雄執政20年，被戲稱推個西瓜也會拿下市長寶座，如今情勢大變。近來民調顯示國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁的支援度幾戰成平手，使得民進黨從蔡英文以總統之尊到立委、議員，連番上陣，齊轟韓國瑜一人。

這股「韓」風是否會吹垮陳其邁在高雄經營已久的萬裡長城？各界均拭目以待。台灣競爭力論壇持續進行電話民意調查，為您揭露2018高雄市陳、韓市長爭霸戰最新進展。此次公佈高雄市長民調的最新結果，並進行深度分析，敬邀媒體朋友踴躍出席採訪報導。

會議名稱：「決戰大高雄 市長民調發佈會」

時　　間：2018年10月5日10:00至12:00

地　　點：立法院紅樓201

主 持 人：謝明輝（台灣競爭力論壇執行長）

引 言 人：龐建國（中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

評 論 人：李允傑（新加坡李光耀公共政策學院訪問教授）

(中時電子報)

反核食、反深澳電廠公投達標！均… 美副總統潘斯演說支持台灣 總統…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。