高雄》台灣競爭力論壇 今10點公佈高雄市長民調

2018年10月05日 09:50 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉不到50天，高雄市長選情也引發各界關注，國民黨高雄市長參選人韓國瑜將在10月5日上午10點舉行「決戰大高雄 市長民調發佈會」。

台灣競爭力論壇發布新聞稿，將於稍後10點在立法院，公佈高雄市長最新選舉民調。以下為新聞稿內容。

一陽破九陰，陳菊全力固高雄，綠營窮全黨之力，築起高雄萬裡長城，陸軍之強歷屆之最，韓國瑜沒陸軍，但空軍之強也是國民黨有史以來之最，空陸大戰，鹿死誰手？牽動全世界関注，而非只臺灣及兩岸。

2018選戰倒數不到50天，民進黨高雄執政20年，被戲稱推個西瓜也會拿下市長寶座，如今情勢大變。近來民調顯示國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁的支援度幾戰成平手，使得民進黨從蔡英文以總統之尊到立委、議員，連番上陣，齊轟韓國瑜一人。

這股「韓」風是否會吹垮陳其邁在高雄經營已久的萬裡長城？各界均拭目以待。台灣競爭力論壇持續進行電話民意調查，為您揭露2018高雄市陳、韓市長爭霸戰最新進展。此次公佈高雄市長民調的最新結果，並進行深度分析，敬邀媒體朋友踴躍出席採訪報導。

會議名稱：「決戰大高雄 市長民調發佈會」

時 間：2018年10月5日10:00至12:00

地 點：立法院紅樓201

主 持 人：謝明輝（台灣競爭力論壇執行長）

引 言 人：龐建國（中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

評 論 人：李允傑（新加坡李光耀公共政策學院訪問教授）

(中時電子報)