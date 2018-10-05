MLB》穆斯塔卡斯再見安打 釀酒人首戰險勝落磯

2018年10月05日 10:00 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

國家聯盟系列賽5日的首戰就出現高張力的比賽，釀酒人隊與落磯隊以2比2戰進延長賽，10局下穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)在2出局的得點圈打擊機會揮出再見安打，助隊以3比2收下5戰3勝制的首勝。

釀酒人3局下率先有攻勢，肯恩（Lorenzo Cain）獲得四壞保送後，下一棒葉利奇(Christian Yelich)立刻揮出全壘打，助隊以2比0攻下領先優勢。

至於落磯打線則遭到壓制，釀酒人先發投手伍德洛夫(Brandon Woodruff)3局沒被擊出安打無失分，接下來接替投球的3位中繼投手共計5局僅被擊出1支安打，沒讓落磯攻下分數。

沈默了8局的落磯9局上才突破封鎖，面對後援投手傑福瑞斯（Jeremy Jeffress），釀酒人連續擊出3支安打扳成1比1平手，接著阿瑞納多（Nolan Arenado）在無人出局、一、二壘有隊友時敲出高飛犧牲打，助隊以2比2扳成平手。

雙方以2比2戰進延長賽，10局下葉利奇率先上場打擊就選到四壞保送，又趁著對手暴投進佔二壘，崔維斯蕭（Travis Shaw）獲得故意四壞保送，隨後葛蘭德生(Curtis Granderson)擊出高飛球幫助隊友推進至二、三壘，2出局後，穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)擊出再見安打，釀酒人以3比2收下勝利。

(中時電子報)