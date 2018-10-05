東港新行政大樓動土 選在舊火車站區

舊東港車站已變更為行政中心預定地，東港鎮公所新行政大樓4日率先動土。（潘建志攝）

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舊東港車站已變更為行政中心預定地，東港鎮公所新行政大樓4日率先動土。（潘建志攝）

舊東港火車站民國80年停駛廢站後拆除，92年變更都市計畫為「機九用地」，做為行政中心預定地，不過多年來因行政及經費等問題不斷延宕。經鎮公所近年來協調相關事宜，4日舉辦行政大樓動土典禮，希望帶頭吸引其他公家機關進駐。

東港各公務機關散落四處，民眾要洽公得東奔西跑，非常不便。鎮公所早就想興建合署辦公廳舍，15年前選定舊東港車站用地並完成土地變更，不過因行政等相關問題，3年前東港支線還傳出有復駛可能，計畫一度停擺。

機九用地面積約3.7公頃，公所新大樓約占1/6，包括行政、地政、戶政、稅捐、衛生等各公家單位都計畫遷入，此外還有停車場、公園、社教等用地。經鎮公所努力完成土地撥用事宜後，東港鎮公所新行政大樓4日率先動土。

新大樓建築面積約482坪，規畫興建3層樓建物，經費預估1億4千多萬元，計畫年底設計發包，外觀將打造為東港獨特意象。東港鎮長徐志雄指出，舊公所已有60多年歷史，新行政大樓可提供鎮民更舒適、安全的洽公環境。

他說，東港有不少公家單位的舊廳舍都已老舊，希望藉公所行政大樓興建，加速吸引其他單位遷入，集中起來成為新行政中心，讓鎮民洽公更節省時間、更加便利。

(中時 )

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