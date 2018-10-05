NBA》再次宣誓效忠 浪花弟：想在勇士待到退役

2018年10月05日 10:03 中時電子報 黃及人

將於新球季結束合約到期的勇士射手「浪花弟」克雷湯普生，5日再次宣誓效忠決心，在《NBA Radio》節目中清楚表態，自己非常希望能跟布萊恩、鄧肯、吉特(洋基游擊手)、法佛(包裝工四分衛)一樣，待在同一球隊直到退役那天！

「一直以來我的目標就是長留勇士，能夠終老一隊是非常特別的事情，」克雷湯普生說，「就像法佛、吉特、布萊恩、鄧肯等人所做到的一樣，那就是我的目標，儘管未來可能發生很多事情，但如果我能終老勇士，那就真的太棒了。」

克雷湯普生今年夏天未跟勇士談判續約，也讓外界持續謠傳，他已經考慮出走，甚至最有可能跳槽的球隊，就是「小皇帝」詹姆斯才剛加盟的湖人，以他生涯場均19.2分、3.4籃板及2.3助攻數據來看，他的自由市場行情當然很高。

「我現在處於一個很好位置，被人需要是種很好的感覺，這代表著你受到人們的尊重，你的付出也得到人們的認同，」克雷湯普生說，「NBA自由市場一直都是球迷熱議的話題，那真的太瘋狂了，球迷總是想要組建夢想中的球隊。」

不管怎樣，當前不僅克雷湯普生表達想在勇士終老意願，勇士高層與總教練科爾也想找出明年夏天繼續留住這位奪冠核心的最佳方案，只是受制球團薪資空間有限，勇士明年夏天到底能夠留下幾名主力成員，目前還充滿變數。

(中時電子報)