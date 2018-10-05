NBA》再次宣誓效忠 浪花弟：想在勇士待到退役

克雷湯普生再次宣告自己想在勇士打到退役的決心。(美聯社)

友善列印
中時電子報

將於新球季結束合約到期的勇士射手「浪花弟」克雷湯普生，5日再次宣誓效忠決心，在《NBA Radio》節目中清楚表態，自己非常希望能跟布萊恩、鄧肯、吉特(洋基游擊手)、法佛(包裝工四分衛)一樣，待在同一球隊直到退役那天！

「一直以來我的目標就是長留勇士，能夠終老一隊是非常特別的事情，」克雷湯普生說，「就像法佛、吉特、布萊恩、鄧肯等人所做到的一樣，那就是我的目標，儘管未來可能發生很多事情，但如果我能終老勇士，那就真的太棒了。」

克雷湯普生今年夏天未跟勇士談判續約，也讓外界持續謠傳，他已經考慮出走，甚至最有可能跳槽的球隊，就是「小皇帝」詹姆斯才剛加盟的湖人，以他生涯場均19.2分、3.4籃板及2.3助攻數據來看，他的自由市場行情當然很高。

「我現在處於一個很好位置，被人需要是種很好的感覺，這代表著你受到人們的尊重，你的付出也得到人們的認同，」克雷湯普生說，「NBA自由市場一直都是球迷熱議的話題，那真的太瘋狂了，球迷總是想要組建夢想中的球隊。」

不管怎樣，當前不僅克雷湯普生表達想在勇士終老意願，勇士高層與總教練科爾也想找出明年夏天繼續留住這位奪冠核心的最佳方案，只是受制球團薪資空間有限，勇士明年夏天到底能夠留下幾名主力成員，目前還充滿變數。

(中時電子報)

MLB》穆斯塔卡斯再見安打 釀酒人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。