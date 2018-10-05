企業經理人選讀EMBA調查 新科技成進修關鍵字

2018年10月05日 10:05 中時電子報 綜合報導

在職進修已經是高階經理人個人生涯規劃的主要部分，根據《Cheers》雜誌2019年3千大企業經理人EMBA就讀意願與選校評價調查」結果出爐，台大、政大依舊備受經理偏愛穩居第 1、2名，緊接著的排名依次為台灣科技大學、交通大學、台北大學、清華大學、中央大學、元智大學、成功大學、中山大學。

這項調查反映每年經理人對各校EMBA品牌的認知與就讀意願，結果可能受當下資訊傳播、人脈社群、甚至學校整體品牌活躍度的影響。

近年，AI技術逐漸成熟，顛覆各行業運作，讓「新科技」成為經理人最渴望進修的關鍵字。本次調查即發現，過半數的經理人視「掌握數位科技發展和應用」為未來3年的管理挑戰，比例高達54.5％。相較於去年只占11.2％，是明顯大幅攀升的選項，也凸顯科技為經理人帶來的焦慮，與迫切的進修動機。

至於EMBA對經理人的實質效益為何？調查指出，65.3％的經理人肯定EMBA教育有助於升遷與加薪。而EMBA帶給他們的重要收穫，以「建立人脈」（70.4％）與「學習不同領域的運作與新發展」（64.7％）為主。此外，在各校EMBA推動跨國參訪、共學等國際交流下，肯定EMBA促進「增加國際視野」之效益的經理人（33.7％）也比去年多。

本次調查也顯示，經理人對於跨境就讀EMBA的意願下降。無論是就讀台灣EMBA在海外開設的專班、在亞洲各國就讀歐美大學開設的境外專班，或是台灣與中國合辦的EMBA，有意願的人數都比去年少。就連過去幾年受經理人嚮往的新加坡，並沒有因新南向政策而更受歡迎，攻讀意願占比與台灣持平。

不過，過半數（50.4％）的經理人期待台灣EMBA的課程、師資能更與國際接軌，顯示經理人對台灣EMBA的需求仍較國外高，但希望能在進修過程中培養全球化的視野。因此，EMBA的目標不只是讓經理人知道國際趨勢，更要有效地協助經理人接軌國際。

(中時電子報)