企業經理人選讀EMBA調查 新科技成進修關鍵字

友善列印
中時電子報
綜合報導

在職進修已經是高階經理人個人生涯規劃的主要部分，根據《Cheers》雜誌2019年3千大企業經理人EMBA就讀意願與選校評價調查」結果出爐，台大、政大依舊備受經理偏愛穩居第 1、2名，緊接著的排名依次為台灣科技大學、交通大學、台北大學、清華大學、中央大學、元智大學、成功大學、中山大學。

這項調查反映每年經理人對各校EMBA品牌的認知與就讀意願，結果可能受當下資訊傳播、人脈社群、甚至學校整體品牌活躍度的影響。

近年，AI技術逐漸成熟，顛覆各行業運作，讓「新科技」成為經理人最渴望進修的關鍵字。本次調查即發現，過半數的經理人視「掌握數位科技發展和應用」為未來3年的管理挑戰，比例高達54.5％。相較於去年只占11.2％，是明顯大幅攀升的選項，也凸顯科技為經理人帶來的焦慮，與迫切的進修動機。

至於EMBA對經理人的實質效益為何？調查指出，65.3％的經理人肯定EMBA教育有助於升遷與加薪。而EMBA帶給他們的重要收穫，以「建立人脈」（70.4％）與「學習不同領域的運作與新發展」（64.7％）為主。此外，在各校EMBA推動跨國參訪、共學等國際交流下，肯定EMBA促進「增加國際視野」之效益的經理人（33.7％）也比去年多。

本次調查也顯示，經理人對於跨境就讀EMBA的意願下降。無論是就讀台灣EMBA在海外開設的專班、在亞洲各國就讀歐美大學開設的境外專班，或是台灣與中國合辦的EMBA，有意願的人數都比去年少。就連過去幾年受經理人嚮往的新加坡，並沒有因新南向政策而更受歡迎，攻讀意願占比與台灣持平。

不過，過半數（50.4％）的經理人期待台灣EMBA的課程、師資能更與國際接軌，顯示經理人對台灣EMBA的需求仍較國外高，但希望能在進修過程中培養全球化的視野。因此，EMBA的目標不只是讓經理人知道國際趨勢，更要有效地協助經理人接軌國際。

(中時電子報)

基督教女青年會辦敬老餐會 感受… 「表面無光」別買！這7種豬連肉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。