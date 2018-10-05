走阿！機場又不遠！ 現正最夯聚餐地 竟是在機場？！

許多民眾搭乘機捷到機場用餐(圖片來源：桃園自在遊)

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中時電子報
綜合報導

身為國境之門的桃園機場，印象中不外乎是出國、接機，或是前往的路途可能會塞車。日新月異的今日已顛覆了所有人的想像，從沒想到，原來「機場」也能成為平常逛街購物、聚餐同樂的新聚點。平常需要刻意前往的機場，好在有了桃園機場捷運後，交通更便利，對許多仰賴大眾交通運輸工具的人來說，搭個捷運就能到機場用餐，相當方便。

誠盟股份有限公司有許多經典美食(圖片來源：桃園自在遊)

結合現在機捷最熱搜的「捷伴小旅行」一日票套組，限量3000份，9/17開賣至今已有許多舊雨新知相互來到機場第二航廈，為的就是來到屬於誠盟股份有限公司的「港苑」及「夢咖啡」，使用套票所附贈的超值旅遊手冊，秀出裡面的優惠券即享用9折招待。而熱情的古董事長表示，自己本身也經常出遊，「一日票」以及「旅遊手冊」對旅人最直接也最方便，一次解決交通及景點問題。配合此次活動，誠盟股份有限公司也端出最具人氣的「美福21熟成牛肉麵」，入口即化的牛肉，半筋半肉，那種軟嫩又不失原汁美味的享受，只有親自品嘗才能了解，用這殺手鐧攻陷來往國門旅客的胃，真是一絕。

以誠待人的古素琴董事長(圖片來源：誠盟官網)

身為在地桃園客家人的古董事長也提到，「誠盟」2字，也是取自客家話「承蒙您」，即「謝謝您」的諧音，表達對每位顧客到來的真摯感謝。董事長用自己的熱情及用心帶領員工，而員工也同樣以熱誠提供服務，使旅人們也都能感受到誠盟的溫暖，就像是對待自己的親友一般。寬敞舒適的空間，還設立了溫馨、開放式的藝文展演空間，空閒之餘到此用餐還可以欣賞諸多藝術家大作。機場已經不像以前是只有出入境才會到達的地方，每到假日總想不到要去哪裡逛逛嗎？跟著捷伴小旅行一日票套組，來到機場逛街、聚餐就對啦！

(中時電子報)

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