他這樣加油 1公升油錢居然超過2500元！

林男貪小便宜省油錢，竟開著變造車牌的汽車加霸王油。（陳俊雄翻攝）

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近來汽油價格高漲，95汽油每公升也已突破31元大關，林姓男子疑為省油錢，開著變造車牌汽車去加霸王油，讓他面臨每公升汽油得付出超過2500元的代價！

國內汽油價格將在下周漲約0.4元朝32元邁進，讓許多開車族叫苦連天，林姓男子為了省油錢，日前開著變造車牌的汽車到加油站加了約35公升的霸王油，並趁著站員將油槍收起準備結帳時，迅速將車門關上加速駛離，留下錯愕地站在一旁、不知如何是好的林姓站員。

三峽分局吉埔所受理這起「霸王油」案件後，根據站方提供的監視器畫面清查，發現該車車牌號碼明顯遭到竄改，經過比對大數據資料庫細心過濾數十部可疑車輛後，終於找出廠牌及車色均吻合的涉案車輛，隨即將曾有毒品、槍砲及竊盜等多項前科的林姓男子查緝到案。

林男到案後辯稱當時並非故意加霸王油，至於竄改車牌則是朋友間所為的惡作劇，並表示願意付錢跟加油站方和解，由於他無法清楚交代「朋友」是誰，警訊後依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦。

使用變造車牌觸犯刑法第212 條「偽變造特種文書罪」，可處1年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金。法院實務判決大都判處3至4月徒刑，並得以每日1000元代價易科罰金。若以3月徒刑易科9萬元罰金計算，林男這次加的35公升95汽油，每公升價格高達2571元，得不償失。

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(中時 )

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