寶貝禦寒新招~ 孩子的保暖神器誕生! 這件兒童專屬空氣外套不僅是爸媽們的救星更是孩子的福音啊！

2018年10月05日 12:00 中時電子報 綜合報導

天氣逐漸轉涼，家長為避免孩子感冒忙著選購保暖衣物，但其實小朋友的新陳代謝快，體溫也較成人來的高，若以大人的體感溫度為小孩穿衣服的話，反而會因流汗而著涼，甚至發生中暑的現象，所以UNIQLO推出一款專為孩子打造的童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套，對於正值體力旺盛又好動的孩子來說，輕盈又保暖的特性減少了厚重衣物所阻礙行動的困擾，就算弄髒也可機洗達到便利保養，省去了手洗或送洗所造成費時費力又傷荷包的麻煩，無疑是父母的一大福利。而這款UNIQLO推出的童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套，材質輕盈卻能把溫暖鎖住，更能直接丟進洗衣機清洗，近期更是在媽媽社團中掀起討論話題！

對於有小朋友的爸媽來說，每天身處在分秒必爭、分身乏術的日子裡，若生活上存在著「神隊友」可是一大福音！此外，冬天厚重的外套或多層穿法讓本該活蹦亂跳的孩子每當到了冬天就不再有活力，UNIQLO針對孩童的禦寒衣物革新推出「童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套」就解決了寶貝禦寒問題。這款外套輕暖的祕密就是UNIQLO獨家研發的特殊球狀纖維蓄熱層將暖空氣緊緊鎖住形成空氣層，而球狀纖維之間形成的空氣層就好像暖暖包一樣會把暖空氣留在棉層裡維持暖度，讓孩子擁有時刻保暖的穿搭感受。

小孩正值好動年齡，到處跑跳弄髒衣服也是常見的事，但這時家長就要頭痛不已了。市售的羽絨外套通常都無法用洗衣機清洗，因此手洗和乾洗就是媽媽的唯二選擇，不過手洗費時又費力，這對每天繁忙的家長來說實在苦不堪言；若選擇送去乾洗也很傷荷包，因此許多家長會在逼不得已的情況下才會這樣做。值得慶幸的是，「童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套」徹底為家長解決了清洗上的困擾，外套髒了就直接丟進洗衣機，省時省力也省了荷包，這無疑是禦寒外套的一大革新！

特殊的球狀纖維蓄熱層可以將暖空氣緊緊鎖住。/圖片來源：截自UNIQLO官網)

另外，這件「童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套」竟然有著不容易被發現的貼心小設計，大大提升寶貝的冬日生活舒適與便利性，以下重點整理出來讓你一目瞭然：

1.拉鍊就是這麼滑順好拉：

相信很多人都有正要趕著出門，結果拉鍊卡住，花了很多時間卻拉不起來的惱人經驗，這件外套使用拉鍊大廠YKK所開發的拉鍊，讓操作上變得非常滑順好拉，就連小朋友也能自己學會拉拉鍊唷！

2.讓安全加分的警示反光條：

小朋友因個子嬌小在外行走時不易被來往的車子所注意到，而外套背面下擺和拉鍊都增加了警示的反光條設計，就是為了讓小朋友晚上在外面也能好安全；

3.讓人安心的拉鍊防護貼片：

另外為了避免小朋友穿著外套在外跑跳玩耍時不小心被拉鍊頭所弄不舒服，領子的上方還有加上拉鍊防護貼片，也以防匆忙時自行拉鍊不甚刮到嘴邊肉唷！

4.不再拿錯的辨識姓名條：

最後一個貼心小設計就是辨識姓名條，在室內環境小朋友通常把外套脫下後就隨意放置，常常要穿時卻搞不清哪件是自己的，為了預防和其他小朋友相似的外套搞混或遺失，在內裡有姓名條設計可填寫自己的名字，就不會再發生小孩穿上別人外套或者爸媽也拿錯的窘況囉！

UNIQLO 「Light Warm Padded輕暖空氣外套」特別為兒童加入多處貼心的小設計。/圖片來源：截自UNIQLO官網)

「童裝輕型WARM PADDED背心」可以丟進洗衣機清洗，爸媽省時又省力。/圖片來源：截自UNIQLO官網)

每當到了冬天，總是要穿好幾件衣服來禦寒，而且到了室內也經常有太過悶熱的窘境，因此，不少人開始追求輕盈又保暖的外套。而UNIQLO「童裝Light Warm Padded輕暖空氣外套」優良的材質以及貼心的設計為家長解決了好多問題，讓孩子的冬天生活更加舒適美好！

(中時電子報)