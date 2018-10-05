表面無光別買！這7種豬肉肉攤老闆絕不敢吃

2018年10月05日 10:21 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

餐桌上最常見的肉品「豬肉」，今年被BBC評為百大營養食物，好的豬肉維生素B1含量遠勝於其他肉類，可把糖分轉化成能量。但是一塊好的豬肉應具備那些條件呢？不新鮮的豬肉不但對健康無益，恐怕還會不小心將病豬吃下肚。

根據《生命時報》報導，下列7種豬肉恐怕連肉攤老闆自己都不敢吃，消費者在選購時應睜大眼：

1.表面無光澤

豬肉表面的光澤度是鑒別新鮮度的一個重要指標。不新鮮的豬肉或病死豬會呈現灰色或暗紅色，脂肪呈桃紅色，肉切面上的血管可擠出暗紅色的瘀血。新鮮豬肉應為淡紅色或淡粉色，表皮肥肉部分呈有光澤的白色。

2.摸起來黏手

豬肉在變質過程中會滋生大量微生物，微生物所產生的代謝物會造成表皮變黏，所以摸起來黏手是豬肉變質的特徵。新鮮豬肉外表應微濕，摸起來有油質感，但不黏手。

3.按壓無彈性

擺放過久的豬肉，蛋白質和脂肪會逐漸分解，使得肌肉纖維被破壞，導致豬肉表面失去彈性。新鮮的豬肉，肉質應緊密有彈性，用手指按壓後凹陷處會立刻復原。

4.肥肉層太薄

含瘦肉精的豬肉除了異常鮮艷外，皮下肥肉層也較薄，通常不到1公分，肌纖維比較鬆散。

5.聞起來有異味

腐敗變質的豬肉，表面和內部均會有腐臭味，新鮮的豬肉應該帶有肉類的香氣。

6.毛根發紅

購買豬肉時，可拔下豬毛觀察其毛根顏色，如果發紅，表示是病豬。健康的豬，毛根應是白淨的。

7.來路不明

來路不明或未經檢驗的豬肉，很有可能含有寄生蟲，甚至是病死豬，建議到正規的販售點如超市、鮮肉店等經過檢疫許可的通路購買。

(中時電子報)