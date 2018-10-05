南開科大展現創新能量　創新技術博覽會獲一銀二銅

南開科大展現創新能量，創新技術博覽會獲一銀二銅，工業管理系主任張庭瑞所帶領的學生創作團隊與得獎作品踩踏式輪椅合影。（圖／南開科大提供）

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南開科大研發長江昭龍，與參與創新技術博覽會師生團隊合影。（圖／南開科大提供）

草屯鎮南開科技大學參與「2018台灣創新技術博覽會」(原台北國際發明展)，參賽4件作品即囊括1面銀牌2面銅牌；得獎的研發產品與生活息息相關，均已申請專利，有廠商詢問量產事宜，校方表示，南開科大近年來持續鼓勵師生企業落實產學合作，並引領學生開發創意，從競賽結果來看，研發能量已開花結果，廣受企業界好評。

台灣創新技術博覽會已經邁入第14屆，一連3天在台北世貿一館展出，共有496家廠商參展，使用830個攤位，並有來自美國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、澳洲、紐西蘭等共33個國家廠商參展，參展國別數創歷屆新高，展覽相當國際化，3天展覽吸引突破4萬名參觀人次

其中發明競賽區共計有20個國家參賽、704件作品參與，經過書面及現場審查兩階段評選，南開科大此次計有4件作品參展，獲得銀牌佳績的是工業管理系張庭瑞主任與盛建機電有限公司合作開發之踩踏式輪椅，上肢不便的使用者可自行驅動踩踏輪椅前進、後退或轉彎，方便其行進，獲得銀牌。另外電子工程系教授江昭龍設計製作之「兼具震動、聲音、亮光三種同步信號之超音波整合型汽車警告裝置」，及育成培育企業達鑫機械有限公司研發之「小型商用粉圓機」，均因設計觀念新穎，貼近日常生活所需，得到評審委員青睞，獲得銅牌。

校方表示，評審依作品的創新性、商品化程度與市場性、機能與實用性及審美性等作為計分標準，南開科大專利作品近年在台北國際發明展上總計已獲得18金13銀18銅的優異成績，不僅開拓國際知名度，同時證明師生具有雄厚的創新研發能量。

(中時 )

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