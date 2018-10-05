美副總統批中國干政 中外交部：混淆是非

2018年10月05日 11:53 工商 賴瑩綺

華爾街見聞報導，針對美國副總統彭斯（Mike Pence）4日晚在智庫發表談話，中國外交部發言人華春瑩5日在外交部記者會上表示，有關講話無端指責中國的內外政策，誣衊中方干涉美國內政和選舉，純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有。中方對此堅決反對。中國的發展絕非來自別人施捨和恩賜。任何人都阻擋不了中國堅定走中國特色社會主義道路。

華春瑩說，中國人民對中國特色社會主義有高度自信。歷史和現實已經證明，這是一條符合中國國情、實現國家富強和人民幸福的成功之路。中國人民對此最有發言權。中國堅定不移推進全面深化改革、擴大對外開放。中國的發展主要靠全體中國人民自身的辛勤努力，同時也得益於我們同世界各國的互利合作，但絕非來自別人的施捨和恩賜。任何人都阻擋不了中國人民沿著中國特色社會主義道路堅定不移地走下去，取得更大成就。任何人想歪曲事實都只能是白費心機。

華春瑩表示，中國始終不渝走和平發展道路，致力於在和平共處5項原則基礎上與各國發展友好合作關係，推進構建人類命運共同體。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國在世界各地的經濟和外交活動受到各國普遍歡迎，我們的朋友遍天下。中國絕不以犧牲別國利益為代價發展自己，同時堅定捍衛自己的主權、安全、發展利益。美方把中美之間的正常交流合作說成是中方干涉美國內政和選舉是極其荒謬的。中國歷來堅持不干涉內政原則，我們也根本沒有興趣去干涉美國的內政和選舉。到底是誰動輒侵犯別國主權、干涉別國內政、損害別國利益，國際社會早已看得很清楚。任何對中國的惡意詆毀都是徒勞的。

華春瑩重申，中國的對美政策是一貫、明確的。我們致力於同美方一道努力，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。我們敦促美方糾正錯誤，停止對中方的無端指責和詆毀，停止損害中方利益和中美關係，以實際行動維護中美關係健康穩定發展。

彭斯4日批評中國意圖影響下個月的美國中期選舉，干預美國民主政治，以尋求讓美國總統川普下台。此外，他也重炮抨擊中國去年以來迫使3國與台灣斷交，威脅台海穩定。彭斯說，「美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有中國人展示了一條更好的道路。」

(工商 )