通訊軟體佈線奏效 社區LINE群組變破案關鍵

台中市第三分局與轄區社區建構「LINE群組」資訊網絡，做為和社區聯絡與宣導的管道。（馮惠宜翻攝）

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中市警察局第三分局分局長陳仕諺賡續帶領兩位副分局長及分局幹部，深入轄區社區大樓宣導10月4日第36場來到本市東區合作里虎嘯東村與社區民眾座談，希冀為年底選舉鋪陳出良好治安環境。（馮惠宜翻攝）

「賴」通訊軟體也成為警方線民，台中市警察局第三分局深入轄區宣導治安，也與轄區社區建構「LINE群組」資訊網絡，除做宣導用，也成為熱心民眾通報管道，今年初迄今，民眾經由LINE群組反應治安情資計有8件，警方也迅即規劃查處作為，共計破獲4件毒品、竊盜案。

為打造宜居城市，台中市警察局第三分局戮力執行掃除幫派、肅清毒品及打擊詐欺犯罪等當前治安工作重點外，分局長陳仕諺賡續帶領兩位副分局長及分局幹部，以轄區走透透方式，深入轄區社區大樓宣導現今警察機關當前治安及交通工作，107年下半年迄今已舉辦35場社區大樓犯罪預防宣導。

另第三分局也與轄區社區建構「LINE群組」資訊網絡，民眾若發現或聽聞不法，均可循此管道向警方反映，以期阻斷犯罪竄入社區之可能，若因而查獲犯罪事實，還可獲得檢舉獎金！

今年初迄今，民眾經由LINE群組向第三分局警方反應治安情資計有8件，警方也迅即規劃查處作為，掃除民眾生活周遭涉毒分子，共計破獲4件毒品、竊盜案，並將查辦結果回饋給情資反映者或地方意見領袖，展現警方對於民意的重視與具體行動。

第三分局警方呼籲，如接獲不明來電或自稱購物商家，要求更改分期付款或提款機操作匯款、解除設定等等，應立即掛斷電話，打110或165求證。學生家長如看到孩子有食用、攜帶來源不明食用的沖飲包、糖果等，應小心檢視或向警方求證是否為毒品混充。

(中時 )

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