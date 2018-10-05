高雄》支持韓國瑜就是支持習近平？ 謝寒冰一句話神譏諷！

2018年10月05日 10:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前有深綠名嘴余莓莓表示，蓋台北市長柯文哲就是蓋給習近平，才慘遭網友譏諷一頓；沒想到，近來又有民進黨人士跳下來繼續玩，綠營高雄市議員候選人劉世賢居然在鳳山街頭懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，讓資深媒體人謝寒冰譏諷，年底真的是高雄市民智力測驗的關鍵時刻啊！

劉世賢昨於鳳山街頭懸掛「票投『韓國魚』就是支持習皇帝武統台灣」看板，據《自由時報》報導，劉世賢表示此舉以凸顯「國共聯手制台」 問題的嚴重性，面對大陸不斷的打壓，他要開出台灣「反併吞」第一槍 。

對此，謝寒冰在其臉書粉絲團發文表示，「都已經2018年了，高雄還有人用這種無腦抹黑而且邏輯超級不通的方式選舉，真的是把高雄市民都當成傻瓜」。

對岸為什麼要「武統」？不就是因為台灣不願意和平統一嗎？所以這看板的意思不正是說：韓國瑜不願意和中國大陸和平統一，所以票投韓國瑜，就等於支持習近平武統台灣？反過來說，票投陳其邁與劉世賢這些民進黨人，習近平就不必武統了，因為你們根本直接願意和對岸統一？

謝寒冰文末譏諷，「年底真的是高雄市智力測驗的關鍵時刻啊」！底下網友也紛紛譏諷，「弱智啊」、「高雄市政府行政不中立～這個大型黑函海報看板很明顯是意圖使人不當選的違法行為⋯⋯難道中選會及高雄市政府還在縦容包庇嗎」、「選舉選成這樣真是低級」、「真的把台灣人當傻瓜」、「又來一個把人民當白癡的智障」、「統獨議題到底要吵多久，你他Ｘ的是要選議員還是選國防部長啊」！

(中時電子報)