立委提開放加熱菸 董氏：執法不利與菸害防制別混談

2018年10月05日 11:04 中時 林周義

許多民眾出國購買加熱式菸品，回國後因定位不明遭到海關查扣，引發權責亂象。無黨籍立委趙正宇日前展開連署提案，欲透過修正《菸害防制法》，將加熱式菸品列為「其他菸品」管理。董氏基金會對此回應，勿將執法不利與菸害防制問題混為一談，為菸商開大門、走大路。

董氏基金會執行長姚思遠表示，加熱式菸品屬新興菸品，仍未經科學完整檢視其危害程度。目前《菸害防制法》對於「其他菸品」的管制最為寬鬆，若將加熱式菸品歸類於此，恐為菸商開大門、走大路，威脅國人健康。

董氏基金會表示，傳統紙菸盛行後，造成每年700萬人死於菸害。10年前電子煙上市，因定位模糊、各國法律空窗，加上新穎外觀，創造龐大商機。而各國政府忙於應付電子煙之際，菸商又於2014年底推出模仿3C產品包裝的「加熱非燃燒菸品」，讓各國政府疲於奔命。

台北榮總家庭醫學部醫師賴志冠表示，加熱式菸品由菸草製成，研究顯示其釋出的尼古丁與揮發性有機物如乙醛、乙酮、丙酮等，濃度接近傳統紙菸，仍具致癌風險。雖然有害物質的暴露減少，但不等於對健康的危害也會降低。

董氏基金會表示，目前政院版及台灣拒菸聯盟版的「菸害防制法修正草案」，一致朝向「禁止電子煙、加熱式菸品等新興菸品」，兩版本都已完成一讀。

姚思遠強調，目前澳門、泰國、新加坡、澳洲皆全面禁止電子煙及加熱式菸品，香港則正發動「全面禁止電子煙及其他新菸草產品」聯署。而第一個出產加熱式菸品的美國，至今仍未核准開放。他呼籲台灣政府勿在菸商壓力下，因無知而貿然開放加熱式菸品。

(中時 )