影》男網發球超暴力 女選手悲劇了

2018年10月05日 11:12 中時電子報 盧品青

男選手在混雙比賽對女選手發球。(摘自youtube-Tennis Passion頻道)

美國退休老球王馬克安諾(John McEnroe)曾說：「小威廉絲(Serena Williams)若打男子網球，大概只能排在700名。」其實小威是女網史上發球最快的選手之一，比一些男人都快，實際上真打起來會怎樣呢？

從混雙的對戰來看，女選手可以應付一般男子發球，只是碰到暴力發球型的猛將，女選手幾乎無計可施。有人剪輯幾個頂尖男子好手對女選手的發球鏡頭，特別是美國巨人伊斯納(John Isner)在霍普曼盃對「精靈」布夏(Eugenie Bouchard)的幾次凶狠攻擊，令人印象深刻。

伊斯納笑說：「我很喜歡布夏，但該動手還是得動手。我沒有直接朝她身體打過去，只攻擊發球區兩側。」伊斯納是ATP史上發球最快的選手，他畢生最快一球達到時速253公里，男選手都接不住，可憐的布夏當然毫無招架之力。

男子發球的極速大約比女子選手高出時速30至40公里，前美國球王瑞迪克(Andy Roddick)以暴力發球聞名，時速230公里幾乎是家常便飯。小威廉絲的發球可以達到時速200公里，在女網罕有對手，後起之秀大坂直美也是不滿20歲就能打出強力發球。

瑞士天王費德勒(Roger Federer)雖不以暴力聞名，但他的發球動作近乎完美，角度刁鑽也讓女選手吃足苦頭。小威廉絲今年會再度出征年底的霍普曼盃，她預計會碰上費德勒的混雙隊伍。

(中時電子報)