雲林》雲林縣新設畜牧場加嚴審核 業者不服訴願農委會遭駁回

雲林縣新設置畜牧場管理自治條例加嚴審核，距離住宅500公尺內都不得興設，圖為一家優良蛋雞場。（周麗蘭攝）

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《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》5月間修正通過，在雲林縣新設的畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺，70件遭縣府農業處駁回設置許可，其中12件向農委會訴願，6件已駁回。

《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》於2015年立法，規範必須距離村落300公尺、學校500公尺，今年以來新設畜牧場許多集中於同一鄉或同一村落，今年5月縣議會修訂為必須距離「住宅」500公尺、學校1000公尺以上。

加嚴版的自治條例通過前，有80案已經送件到縣府申請容許設置審核，其中70多案被駁回，原因均是距離住宅不到500公尺。

畜牧業者認為審核標準不應溯及既往，他們在新修正的自治條例通過前就送案，照理應按舊的標準審核，其中12案向農委會提出訴願。6案已遭農委會駁回。

農業處長張鴻猷表示，「溯及既往」的定義是已獲核准的案件不追溯，這次全部都是還未核准的案件，必須依照新自治條例審核，縣府無裁量空間。

張鴻猷表示，新版自治條例與舊版最大不同，除了距離拉長，還有「聚落」、「住宅」的規範，舊版只要距離聚落300公尺外農牧用地即可申請設置畜牧場，新版加嚴為「住宅」，新設畜牧場只要距離一間住宅500公尺內就不准。

張鴻猷表示，依照住宅法規範，只要有住人、有門牌就是住宅，不管一般農舍或是住家；而農舍的規範也有提到，農舍除讓農民放置農具之外也提供農民居住 功能，因此不管農舍或是一般住宅，都在住宅定義裡面。

(中時 )

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