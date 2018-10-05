新北》侯友宜最硬電音趴 邀民眾「侯大霾罩」

2018年10月05日 11:13 中時 葉德正

侯友宜競選總部將在6日晚間舉辦「最硬電音趴」，5日活動預告記者會，侯友宜一身嘻哈風，戴上總部最新競選小物「侯大霾罩」防霾口罩，與電音DJ搖擺開場，不過他自嘲自己不是專業，連動作怎麼擺都不太懂，幕僚只好建議他擺出「囝仔不乖」時的作勢打人的動作他才開竅，笑翻現場民眾。

競選總部指出，市民總部除常態區域外，未來每個週末都將舉辦大大小小的市民活動，本週末率先打頭陣登場的就是週六晚間6時至9時的「最硬電音派對」，邀請所有年輕朋友，以及曾經年輕的朋友，一起來感受「最硬」的新北市，體驗總部廣場硬地電音，以及正氣護體硬漢RAP，沒有競選口號，也沒有滿坑滿谷的競選文宣，一切以市民為主角，讓民眾享受最HIGH最瘋狂的電音派對。

侯友宜表示，這場硬地電音趴的DJ陣容十分堅強，邀請到亞洲華人首席女DJ Cookie，以及新生代Muse DJ大賽冠軍的DJ Smile、曲風俏皮可愛的DJ Secret等一同來到市民總部演出，活動當天也邀請質感名氣行動餐車及精釀啤酒到現場，讓民眾可以邊聽音樂邊吃美食，享受週末美好夜晚。

今日預告記者會，侯友宜也推出最新一波的限量競選小物「侯大霾罩」，口罩為關公臉譜造型，紅色的臉象徵著正直和正義的英雄本色，自己做事坦蕩，不違法也不惡意抹黑，一生信仰關公，也希望大家能戴起口罩，共同力抗深澳電廠，一起阻擋政治口水，拒吸PM2.5，他也將口罩拿到關公前面加持，希望把更多正氣分享給更多民眾。

侯友宜競選總部表示，「侯大霾罩」只送不賣，民眾只要參加6日電音派對即可免費獲得，限量1000份，若無法參加電音派對，7日下午2時到5時也會在原場地舉辦農夫市集，限量300份的口罩，只要現場消費打卡也可兌換。

(中時 )