器官移植風暴是否相信柯文哲？ 賴清德：對

2018年10月05日 11:22 中時 朱真楷 、 姚志平

行政院長賴清德曾在2014年公開力挺柯文哲在器官移植爭議中的清白，如今白、綠分手後，面對柯文哲再次身陷器官移植風暴，卻不再表示任何意見，引發外界質疑是默許獨派圍毆柯文哲。對此，賴清德今天媒體追問是否依舊力挺柯文哲？他說，對於這樣嚴厲的指控應該要有客觀的證據、具體的事實，絕大多數醫師不至於傷害患者的健康。被問到是否相信柯文哲？賴清德回答「對」。

2014年柯文哲遭指控涉入器官移植爭議時，時任台南縣長的賴清德分別透過臉書與公開場合，強調「為無心臟跳動捐贈者使用葉克膜是為延 緩器官缺血傷害，拯救更多人的生命」，「這個做法克服過去為了等待判定而導致可用器官大量衰竭的難題，對醫學進步與拯救受贈者生命，柯醫師有極大的貢獻。」

當時，賴清德更力挺說，「醫師誓詞有這樣的幾句話：我將要憑我的良心和尊嚴從事醫業、我的同業應視為我的手足」，「在這投票前夕的瘋狂指控，更證明在國民黨眼中，政黨利益凌駕所有專業與道德良知，只有柯醫師超越藍綠的白色力量，才是擺脫政治惡鬥唯一的路。」

但隨著器官移植爭議再起，獨派群起質疑柯文哲，賴清德卻始終未再做出類似表態，引發議論。

今天上午，賴清德赴立法院接受施政總質詢前，被媒體問到4年前在器官活摘爭議中是支持柯文哲，現在的態度如何？賴清德回應，就醫師角度來看，絕大多數醫師都是醫者父母心，不至於傷害患者的健康，對於這樣子嚴厲指控，「我們還是主張應該要有客觀的證據、具體事實。」

媒體又追問，所以你是相信柯文哲嗎？賴清德回應「對」，隨即轉身步入立法院議場準備備詢。

(中時 )