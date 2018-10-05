NBA》甜瓜改打5號位？火箭遭溜馬逆轉擊潰

2018年10月05日 11:19 中時電子報 黃及人

溜馬後衛歐拉迪波(右)一掌拍走火箭後衛哈登手上的球。(美聯社)

火箭總教練丹托尼真的打算利用熱身賽，把球隊可用陣型全都試過嗎？由於卡培拉、奈內兩名中鋒因傷缺陣，丹托尼5日讓「甜瓜」安森尼改打5號位，結果火箭以100比110遭到溜馬逆轉擊潰，也吞下新球季熱身賽首敗(1勝)。

安森尼最後上場31分鐘，投9中6，含三分球投6中4，貢獻16分、5籃板，保持熱身賽火燙手感，不過改打中鋒位置似乎讓他不太習慣，可是丹托尼鐵了心繼續測試火箭陣容，賽後甚至放話並不排除在新球季續用甜瓜打中鋒。

「你可以想像安森尼與塔克，以及3名小個子球員在場上，這是我們可以使用的一個陣容，」丹托尼賽後表示，「我們上季讓塔克與巴哈穆鐵同時上場，塔克就是5號位，反正無論如何我們都會換防，有沒有大個子在場上無所謂了。」

哈登攻下火箭最高17分，另有10助攻、5籃板、3抄截，卡特威廉斯15分、5助攻與5籃板，讓丹托尼不禁稱讚，「卡特威廉斯持續打出優異表現，他跟恩尼斯是我們快攻小隊！」恩尼斯與艾瑞克戈登各替火箭拿下12分。

溜馬則以歐拉迪波24分最高，不過真正幫助溜馬末節打出17比4逆轉攻勢的功臣，卻是包含利夫、喬瑟夫、沙波尼斯、桑默斯等替補球員，溜馬也摘熱身賽首勝，接下來7日將飛到曼菲斯客場遭遇灰熊。

(中時電子報)