台灣原生神話故事 「逍遙＆悠游」手繪鐵雕作品問世

2018年10月05日 11:23 中時 范振和

花蓮市維納斯藝廊店長馬筱媛彩繪「悠游寶貝」鐵雕。（范振和攝）

台灣原生的神話故事出爐了，縮小版的「逍遙（右）＆悠游（左）」鐵雕，令人驚艷。（范振和攝）

花蓮市維納斯藝廊主人林滿津出示原始構思的「逍遙＆悠游」圖案。（范振和攝）

「我終於創造一個台灣原生的神話故事！」花蓮市維納斯藝廊主人林滿津就在太平洋畔的花蓮港濱綠廊道，創作了「逍遙＆悠游」2件手繪鐵雕作品，提供觀者無限遐想的美麗空間。

「逍遙＆悠游」作品由維納斯藝廊志工侯泰安負責焊接，林滿津負責彩繪青色「逍遙」，店長馬筱媛負責彩繪橘色「悠游」，美麗醒目，今天進行最後的收尾作業，將擺放花蓮港濱綠廊道供人觀賞。

林滿津說明，逍遙《333鬆鬆鬆（台語）》是寶島的守護天使，青山綠水任逍遙；悠游《Qday-day（台語）》是台灣的幸福寶貝，碧海藍天任悠游。「逍遙」原始靈感來自玉山岩鷯和台灣角鶚；「悠游」原靈感來自河豚和皇帝企鵝。

林滿津說，2008年，她登上海拔3952公尺的玉山頂峰，忽然看見一隻迷你活潑的岩鷯，也聯想到台灣角鴞。在莊子《逍遙遊》文章中，開門見山描繪鯤躍海濤、化鵬振翅飛向宇宙蒼茫的磅礡氣象，對於從小徜徉在花蓮大山大海中的她而言，始終別具著既魔幻又真實的魅力，無論巨大或渺小、剛強或柔弱，都能逍遙於天地間，於是絞盡腦汁創作了「逍遙」。

除了「逍遙天使」外，林滿津2006年從花蓮市府前路剛搬遷花蓮港親水遊憩區，當初沒有人潮，只有海潮，每天都能輕易發現河豚，她又聯想到皇帝企鵝，頓悟心大心小都在於自己一念間，河豚與企鵝也一樣，於人是有了「悠游寶貝」的構思。

林滿津說，「東線無戰事」，在太平洋畔的花蓮港，有很多屬於自己靜思的空間與時間，她很感謝每位走進她生命中的人，只希望有個鬆鬆鬆的環境，享受Qday-day的人情味，身心和諧、互為裡外，一如鳥一如魚，也可合在一起，創造夢幻般的幸福天地。

(中時 )