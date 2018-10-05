美智庫報告：陸、俄蟬聯對美最大威脅寶座

2018年10月05日 11:26 中時 林勁傑

美國著名智庫「傳統基金會」4日發布《2019年美國軍力指數》報告稱，2019年，大陸和俄羅斯的行為繼續對美國的重要利益構成威脅，成美國最大擔憂。但對美軍來說，2019年的全球作戰環境仍然有利於美國。

美國之音報導，該報告對美國的軍力、美軍在全球履行使命的能力以及美國利益的最大威脅做出評估。這是該智庫連續第5年發布美國軍力指數報告。報告指出，美國繼續面臨6大威脅，包括俄羅斯、大陸、伊朗、北韓以及在中東和阿富汗的恐怖主義集團。其中，陸俄繼續成為美國的最大「擔憂」，事實上，有關俄羅斯和大陸對美國的威脅的評估已經從「嚴重」上升到「高度」。

兩國的威脅主要來自軍力繼續現代化和持續擴張的攻擊性軍力。報告說，俄羅斯繼續捲入烏克蘭的衝突，在波羅的海地區也越來越強硬。大陸的挑釁行為也再繼續。大陸對南中海有爭議的國際水域中的島嶼繼續實施軍事化，並繼續利用自己的軍力威嚇日本和菲律賓等國，並「霸淩」其國家。大陸的能力「強大」 （formidable）；行為具有「侵略性」。大陸對美國在亞洲地區的三大重要利益領域 （國土安全、地區戰爭以及全球公共產品） 構成全方位威脅。

儘管如此，報告仍認為，總體來說，目前美軍在全球的作戰環境繼續保持有利，美軍有能力在在全球任何地方投射必要軍力捍衛美國的利益，同時不會面臨重大反抗和高風險。報告的結論延續了2018年的結論。

(中時 )