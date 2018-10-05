美智庫報告：陸、俄蟬聯對美最大威脅寶座

友善列印
中時
林勁傑

美國著名智庫「傳統基金會」4日發布《2019年美國軍力指數》報告稱，2019年，大陸和俄羅斯的行為繼續對美國的重要利益構成威脅，成美國最大擔憂。但對美軍來說，2019年的全球作戰環境仍然有利於美國。

美國之音報導，該報告對美國的軍力、美軍在全球履行使命的能力以及美國利益的最大威脅做出評估。這是該智庫連續第5年發布美國軍力指數報告。報告指出，美國繼續面臨6大威脅，包括俄羅斯、大陸、伊朗、北韓以及在中東和阿富汗的恐怖主義集團。其中，陸俄繼續成為美國的最大「擔憂」，事實上，有關俄羅斯和大陸對美國的威脅的評估已經從「嚴重」上升到「高度」。

兩國的威脅主要來自軍力繼續現代化和持續擴張的攻擊性軍力。報告說，俄羅斯繼續捲入烏克蘭的衝突，在波羅的海地區也越來越強硬。大陸的挑釁行為也再繼續。大陸對南中海有爭議的國際水域中的島嶼繼續實施軍事化，並繼續利用自己的軍力威嚇日本和菲律賓等國，並「霸淩」其國家。大陸的能力「強大」 （formidable）；行為具有「侵略性」。大陸對美國在亞洲地區的三大重要利益領域 （國土安全、地區戰爭以及全球公共產品） 構成全方位威脅。

儘管如此，報告仍認為，總體來說，目前美軍在全球的作戰環境繼續保持有利，美軍有能力在在全球任何地方投射必要軍力捍衛美國的利益，同時不會面臨重大反抗和高風險。報告的結論延續了2018年的結論。

(中時 )

中興通訊開盤跳水 跌逾10％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。