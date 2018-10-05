74歲婦譜異國戀曲夢碎 高富帥原來是騙局

2018年10月05日 11:40 中時 盧金足

假戀情真詐財！台中市一名74歲曾姓婦人，利用網路臉書社交軟體認識化名Chow Wong的新加坡籍男子，兩人透購軟體聊天陷入熱戀，對方以颱風災害破壞工作器材為由，向曾女借2200歐元（約新台幣7萬7660元）維修設備，因行員察覺有異，曾女又說不清楚為何要匯款給不認識的外國男子，行員報警請求警方協助，才讓曾女恍然大悟，原來對方是為了錢財而非真情

，差點受騙上當。

網路浪漫的異國戀情，小心是詐財的騙局，網路詐騙手法層出不窮，近來屢見利用高富帥照片誆騙不少掉入愛情陷阱的女性。

台中市政府警察局第六分局市政派出所接獲報案，曾女9月初在臉書軟體上認識1名新加坡籍男子Chow Wong，自稱在土耳其從事石油業，該男子經常跟曾女聊天，噓寒問暖，讓曾女迅速陷入異國戀情。

該名男子並在10月1日以颱風災害破壞工作器材為由，要跟曾女借2200歐元（約新台幣7萬7660元）維修設備，曾女馬上到銀行匯款，行員察覺有異，因而報警請求警方協助。

曾女一時被愛情沖昏頭，員警到場苦口婆心相勸，解釋這是常見的詐騙手法，其卻一直深信男子是真情相對，並表示等待男子忙完工作，便會搭飛機來台灣與她見面，

「不要阻止我的新戀情！」曾女聽不進員警與行員相勸，直到曾女電話一直撥不通，才知道這場異國戀曲原來是詐騙集團譜出的騙局。

警方呼籲民眾，網路交友須謹慎，對於網路上的各種匯款應先查證，若不確定可以先行撥打165反詐騙專線或是撥打110請求警方協助。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )