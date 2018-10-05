故宮國寶被當地攤貨、拿去媚日 黃智賢批民進黨可恥！

2018年10月05日 11:36 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

立法委員柯志恩日前指出，2020東京奧運期間，故宮將到東京及福島等周邊城市辦巡迴展覽，但柯說跑到縣立博物館，不僅貶低故宮，更矮化台灣。資深媒體人黃智賢稍早也轟故宮院長陳其南看低翠玉白菜身價，並表示國寶落入民進黨的手，卻被當成地攤貨、拿去媚日，「可恥、可恨」。

黃智賢在臉書指出，9月5日夜問打權，談了故宮自己提出來的2019年的計畫。黃說她們發現故宮不但要去中國化，而且對國寶的態度讓人憂心。對於故宮說要拿國寶跟外國交換展覽，而且要「長期合作」，黃質疑他們不會做到對等與安全，且懷疑他們的用心。黃說她很擔心他們會不會拿2000件國寶，交換展覽他們的100件來展覽？或者展期延長到50年？不過黃說這雖然只是她的擔憂，但還是太沒有想像力了，她說民進黨的敢，超乎想像。

黃智賢說故宮挑9月18日跟NCC檢舉，但檢舉完就自打臉，開記者會宣布要把翠玉白菜拿去台中花博展覽，還是在臨時場館，且故宮還是自付費用，展期為半年。對於陳其南在10月3日說翠玉白菜能參與花博是求之不得的機會，「翠玉白菜不是遊客千里要趕去看的？竟然顛倒是非，說沒人看？這樣看低翠玉白菜的故宮院長，實在讓人看不起」。

此外，10月3日被立委揭發，故宮竟然要把國寶拿去日本的縣立博物館展覽，還去福島，包括靜岡市美術館，福島縣立美術館，和東京文化村。而陳其南則稱全球一級美術館有限，如果堅持只到一級美術館，根本走不出去。讓黃智賢不禁直言「真是可恥！」不僅如此，故宮還被揭發是主動要去日本，主動去縣立美術館，且不要求對方回饋借展品，而是拿借展費。「故宮是自甘墮落到要拿錢展？蒙娜麗莎會去一個縣立美術館嗎？這樣自貶身價的事，陳其南做得出來？」

對於有民進黨立委當場要求，翠玉白菜可以去台中，也可以來爌肉節美食展展出肉形石，陳其南竟當場說「可以可以」。黃智賢痛心表示，「我們的國寶落入民進黨的手，被當成地攤貨，拿去媚日，拿去討好地方政客，到處去，還不准我們出聲，要讓我們閉嘴，可恥，可恨」。

黃智賢臉書全文：

搶救國寶

1

9月5日夜問打權，談了故宮自己提出來的2019年的計畫。

我們痛心疾首的發現，故宮不但要去中國化，而且對國寶的態度讓人憂心。

他們說要拿國寶跟外國交換展覽，而且要“長期合作”。

但我恐怕他們不會做到對等與安全。

並且我懷疑他們的用心。

比如說，我很擔心，他們會不會拿我們的2000件國寶，交換展覽他們的100件來展覽？

或者展期延長到50年呢 ?

這難道不可能 ?

這樣的憂心，這樣的害怕，只是我的擔憂。

但竟然還是太沒有想像力了。

因為民進黨的敢，超乎想像。

2

難道是因為我的憂慮，說中心事了？

所以對夜問打權下手，去跟NCC告狀。

先栽贓夜問打權言論不實。

問題是夜問打權的言論，都是根據事實的評論。

所以故宮的台獨院長意思是，除了讚美以外，夜問打權不可以質疑，不可以說出心中的憂慮 ?

拿著民脂民膏，拿著中國人5000年的國寶，不敢接受媒體手無寸鐵的監督?

還是，痛恨我們說出了他們的心事 ?

3

故宮還挑9月18日下手，跟NCC檢舉呢。

然後檢舉玩，竟然就自打臉，開記者會宣布要把翠玉白菜拿去台中花博展覽。

還是在臨時場館。

故宮竟然還是自付費用。

展期竟然是半年。

這，比夜問打權在9月5日的憂慮還要可怕。

都做得出來。

陳其南竟在10月3日答覆時說: “翠玉白菜能餐與花博是求之不得的機會，，，觀眾已經在那裡。”

翠玉白菜不是遊客千里要趕去看的？

竟然顛倒是非，說沒人看？

這樣看低翠玉白菜的故宮院長，實在讓人看不起。

4

故宮去到花博臨時場館，把翠玉白菜的價值，只填寫為3.69億元。

這是怎樣?

說是為了省保險費。

那為什麼不把翠玉白菜安全的放在故宮就好 ?

為什麼堅持要出宮 ?

5

10月3日竟然還被立委揭發，故宮竟然要把國寶拿去日本的縣立博物館展覽，還去福島。

包括靜岡市美術館，福島縣立美術館，和東京文化村。

陳其南竟然回答: 全球一級美術館有限，如果堅持只到一級美術館，根本走不出去。”

真是可恥！

還被揭發，是故宮主動要去日本，到處找。

主動去縣立美術館！

縣立啊 !

而且不要求對方回饋借展品，而是拿借展費。

故宮是自甘墮落到要拿錢展 ?

蒙娜麗莎會去一個縣立美術館嗎 ?

這樣自貶身價的事，陳其南做得出來!?

6

立委還透漏，說民進黨立委當場要求，“翠玉白菜可以去台中。那也可以來爌肉節美食展展出肉形石啊 !”

陳其南竟當場說，可以可以。

我們的國寶，落入民進黨的手。

被當成地攤貨，拿去媚日，拿去討好地方政客，到處去。

還不准我們出聲，要讓我們閉嘴。

可恥，可恨。

(中時電子報)