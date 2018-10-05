擔心搭飛機感冒！梅根教你小撇步

英國薩塞克斯公爵夫人梅根。(圖/美聯社)

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中時電子報

大家經常搭飛機出國旅行的時候，都很擔心如果在飛機和旅途中感冒，無法及時治療恐怕影響遊玩的興致，也相當不便。因此小心預防感冒才是明智之舉。英國薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan Markle)日前分享說，她搭機時一定會先消毒座位、遙控器和電視機。並且隨身攜帶圍巾保暖，有效預防生病。

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梅根透過《商業內幕》(Business Insider)分享說，她為了避免在飛機航行時，可能被傳染感冒，因此當她坐上飛機後，第一事情就是會先用洗手液把自己的座位、遙控器和電視全都擦拭一遍，徹底做好消毒工作，才能安心地搭乘飛機。

此外，她出門還會隨身攜帶圍巾，可以隨時隨地做好保暖工作。

梅根也從朋友那邊得到一個妙招，出門前先將急救萬用膏Neosporin，以棉花棒沾上一點，塗在鼻孔內。如此一來，可以形成一層保護膜，屏蔽外來的細菌，同時還能潤滑鼻子內的肌膚。她解釋說，如果鼻內皮膚乾裂的話，細菌也會跑進去。因此，塗上薄薄一層防護，等於做了雙重保護。

聽完梅根的分享，經常出國旅行的民眾，下次搭飛機時不妨跟著試試看。

(中時電子報)

文章來源： Meghan Markle uses a clever trick to avoid catching colds on airplanes — and you'll want to try it next time you fly

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