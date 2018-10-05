《時來運轉》運彩報報 - 勇士、火箭新球季勝場數預測

火箭前鋒安森尼(右)防守溜馬隊透納。(美聯社)

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中時電子報

NBA 2018-19球季即將到來，台灣運彩除了總冠軍、分區冠軍、分組冠軍預測之外，也開出了聯盟西區兩大強權勇士與火箭的勝場數大小玩法，究竟這兩支極具有冠軍相的隊伍在例行賽的82場比賽會表現如何呢？

勇士上個球季貴為冠軍，例行賽戰績58勝24敗卻只有排名西區第2、全聯盟第3，2018-19球季台灣運彩開出勇士的大小值高達62.5場，有可能超過嗎？筆者答案是肯定的！勝場數要高於62.5場必要條件就是整季勝率得超過76%，翻開勇士2017-18年例行賽對戰，前65場比賽其勝率超過78%，之後一直到球季結束的17場比賽輸掉了10場，勝率僅41%，這17場比賽發生了甚麼事讓勇士的勝率從78%掉到41%？

原來勇士上季季末陣中三大主力因傷休戰，咖哩小子柯瑞(Stephen Curry)從3/9~4/15一共休了16場比賽、射手湯普森(Klay Thompson)從3/17~3/30有8場比賽未出戰、杜蘭特(Kevin Durant)3/17~3/28也停戰了6場比賽，要知道在NBA球隊主力受傷情形不在少數，但如此這般3位王牌同時休息數場就非常罕見了！2018-19球季勇士添入第一中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)戰力升級，相信要達到2016-17球季例行賽67勝的光景並非難事。

火箭上季例行賽65勝17敗高達8成的勝率例行賽稱王，新球季陣容有一些小變動，放走了安德森(Ryan Anderson)與阿利沙(Trevor Ariza)換來球星安東尼(Carmelo Anthony)，一來一回對球隊整體戰力影響不大，2018-19球季只要兩大主力哈登(James Harden)及保羅(Chris Paul)沒有嚴重傷勢估計勝場數一樣可以超過60場，運彩開出的56.5場做為基準有些低估火箭的實力，回顧2016-17球季天下第一控保羅還沒來到火箭的時候，勝場數就有55場了！

(中時電子報)

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