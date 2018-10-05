《時來運轉》運彩報報 - 歐戰前後 聯賽抓冷時機

利物浦中場馬內(右)在歐洲冠軍聯賽裡爭球。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
歐洲聯賽與歐戰前後勝率

當利物浦上週作客切爾西以1：1逼和對手後，歐洲最頂尖的兩大聯賽英超和西甲本賽季已無全勝球隊，隨著球季深入，國內的盃賽和歐洲兩大盃賽相繼展開後，多線作戰的各大豪門球隊不免也受到影響而出現戰績下滑的現象，這時候自然就成了彩迷抓冷門的好時機。

統計上賽季英超和西甲共9支參加歐洲冠軍聯賽的球隊，在週中踢歐冠比賽之前後一場聯賽的勝率可以發現，英超強隊較常在歐戰後失常，普遍勝率低於其在聯賽的年度勝率，利物浦和切爾西尤其明顯；而西甲則在歐戰前容易馬失前蹄，皇家馬德里和馬德里競技下滑比較大。

今年歐洲兩大盃賽只踢了兩輪小組賽（切爾西和塞維亞本季參加歐霸，其他各隊踢歐冠），因此數據誤差會比較大，但仍可約略窺之，像曼聯本季在英超的戰績倒退，勝率不到5成，第一場歐冠小組賽後的英超聯賽即在主場被狼隊逼平，本週歐冠前則是在客場遭西漢姆聯3：1痛宰。切爾西同樣在歐霸第一場小組賽後碰上亂流，作客僅以0：0踢平西漢姆聯，中止開季5連勝。

本週又是歐戰後回來的聯賽，是否又有冷門可循？曼聯主場迎戰前7輪仍未取勝的紐卡索聯，似乎是大好機會中止聯賽2連不勝，但絕境求生的紐卡索聯不會簡單讓曼聯如願。切爾西作客對南安普敦狀況類似，聖徒3連不勝排名倒數第5，必會趁主場之利搶分，並期望中止對戰6連敗。

西甲方面，皇馬聯賽2連不勝，歐冠作客莫斯科中央陸軍也意外翻船0：1落敗，回西甲作客對本季表現甚佳的阿爾維斯，不難嗅出一絲冷門味道。巴塞隆納首輪歐冠小組賽後在主場被赫羅納逼平，本週更在歐冠後作客對上瓦倫西亞，雖然瓦倫西亞週中也有踢歐冠，但瓦倫本季可是和局專家，前7輪西甲戰績1勝5和1敗，主場3連平，巴薩也沒有十足把握。

(中時電子報)

台灣運彩官網

《時來運轉》運彩報報 - 勇士、… MLB》取代柯蕭沒漏氣 柳賢振7局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。