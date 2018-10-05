《時來運轉》運彩報報 - 歐戰前後 聯賽抓冷時機

2018年10月05日 11:55 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

歐洲聯賽與歐戰前後勝率

當利物浦上週作客切爾西以1：1逼和對手後，歐洲最頂尖的兩大聯賽英超和西甲本賽季已無全勝球隊，隨著球季深入，國內的盃賽和歐洲兩大盃賽相繼展開後，多線作戰的各大豪門球隊不免也受到影響而出現戰績下滑的現象，這時候自然就成了彩迷抓冷門的好時機。

統計上賽季英超和西甲共9支參加歐洲冠軍聯賽的球隊，在週中踢歐冠比賽之前後一場聯賽的勝率可以發現，英超強隊較常在歐戰後失常，普遍勝率低於其在聯賽的年度勝率，利物浦和切爾西尤其明顯；而西甲則在歐戰前容易馬失前蹄，皇家馬德里和馬德里競技下滑比較大。

今年歐洲兩大盃賽只踢了兩輪小組賽（切爾西和塞維亞本季參加歐霸，其他各隊踢歐冠），因此數據誤差會比較大，但仍可約略窺之，像曼聯本季在英超的戰績倒退，勝率不到5成，第一場歐冠小組賽後的英超聯賽即在主場被狼隊逼平，本週歐冠前則是在客場遭西漢姆聯3：1痛宰。切爾西同樣在歐霸第一場小組賽後碰上亂流，作客僅以0：0踢平西漢姆聯，中止開季5連勝。

本週又是歐戰後回來的聯賽，是否又有冷門可循？曼聯主場迎戰前7輪仍未取勝的紐卡索聯，似乎是大好機會中止聯賽2連不勝，但絕境求生的紐卡索聯不會簡單讓曼聯如願。切爾西作客對南安普敦狀況類似，聖徒3連不勝排名倒數第5，必會趁主場之利搶分，並期望中止對戰6連敗。

西甲方面，皇馬聯賽2連不勝，歐冠作客莫斯科中央陸軍也意外翻船0：1落敗，回西甲作客對本季表現甚佳的阿爾維斯，不難嗅出一絲冷門味道。巴塞隆納首輪歐冠小組賽後在主場被赫羅納逼平，本週更在歐冠後作客對上瓦倫西亞，雖然瓦倫西亞週中也有踢歐冠，但瓦倫本季可是和局專家，前7輪西甲戰績1勝5和1敗，主場3連平，巴薩也沒有十足把握。

(中時電子報)