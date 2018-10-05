《全台最速報》府院黨都挺柯 柯P卻說「我累了」

府院黨都挺柯 柯P卻說「我累了」

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中時電子報
綜合報導

◎府院黨都挺柯 柯P卻說「我累了」

台北市長柯文哲被指控有助長大陸活摘器官、帶病人至大陸器官移植等嫌疑，但不少人認為這些指控都是綠營為選舉故意操作，府院黨近日則陸續出面發表「相信柯文哲」論述，行政院長賴清德今早被問到相不相信柯，也明確回答「對」，盼望止血意味濃厚。不過，柯昨天受訪時直言自己現在不肯相信民進黨祕書長洪耀福了，今他又被追問是否因府院黨態度而相信此次事件與綠營無關？但柯只回說「我累了。」

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(中時電子報)

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