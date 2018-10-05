《全台最速報》府院黨都挺柯 柯P卻說「我累了」

2018年10月05日 11:46 中時電子報 綜合報導

◎府院黨都挺柯 柯P卻說「我累了」

台北市長柯文哲被指控有助長大陸活摘器官、帶病人至大陸器官移植等嫌疑，但不少人認為這些指控都是綠營為選舉故意操作，府院黨近日則陸續出面發表「相信柯文哲」論述，行政院長賴清德今早被問到相不相信柯，也明確回答「對」，盼望止血意味濃厚。不過，柯昨天受訪時直言自己現在不肯相信民進黨祕書長洪耀福了，今他又被追問是否因府院黨態度而相信此次事件與綠營無關？但柯只回說「我累了。」

◎中油第三接收站卡關 賴清德:穩定供電兼顧環保

中油觀塘第三天然氣接收站因環評卡關，後續供電進度無限期延宕。行政院長賴清德今（5）日說，穩定供電是政府的責任，更會重視環保需求，減少對環境的衝擊，因此已縮小規模、調整位置及設施等。

◎亞洲第一座 綠色生態港岸電工程開工

雲林縣麥寮港獲認證成為亞洲第一座綠色生態港埠，5日上午授證，而為了讓該港更環保，岸電系統工程同時動土開工，使得麥寮工業港綠色運輸推動更進一步。

◎他這樣加油...1公升油錢竟超過2500元

近來汽油價格高漲，95汽油每公升也已突破31元大關，林姓男子疑為省油錢，開著變造車牌汽車去加霸王油，讓他面臨每公升汽油得付出超過2500元的代價！

(中時電子報)