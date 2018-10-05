安心亞演戲 自曝靠這招打暗號

2018年10月05日 12:02 中時 洪秀瑛

安心亞。（《MilkX Taiwan》提供）

安心亞。（《MilkX Taiwan》提供）

從最初的客串主持、扮醜當諧星，到後來成為歌手初唱片，更踏入演戲生涯，安心亞提及這趟歷程：「我那時候沒有覺得自己是漂亮的，我本身就蠻喜歡搞怪，也喜歡帶歡樂給大家，偶爾扮醜我其實是開心的，覺得跟本來的自己有點反差。」

唯獨有一次看到鏡子覺得沒辦法接受的是，扮成又老又醜的光頭，「但是回到家我看到自己的表演，再看到觀眾反應，還好我有做了嘗試。後來一個人在外唱歌表演還是會緊張，身邊已經沒有那些以往熟悉的長輩們了，不過經歷一次又一次表演之後，漸漸懂得該如何放鬆自己，不要因為緊張而影響表演。」

她接受雜誌訪問，談到自己在電視劇《阮氏碧花與她的兩個男人》飾演越南新娘，從排斥角色到從角色中大幅成長：「起初我覺得根本不可能在2個禮拜內學會越南話，而且整個人要變成越南人，那2個禮拜我每天跟越南姊妹相處，不斷地背誦越南話台詞。」

她每次上場前都告訴自己：「DO MY BEST，這是我給自己的暗號，每一次上場前，我只要對我自己說這句話，我就真的做到了。之前戲劇的累積，在演出前會給自己很大的壓力，直到演出這部戲，我開始相信自己，不要預設立場，反而讓我可以很專注在演出當中。」

安心亞成為全方位的藝人，對於唱歌還是莫忘初衷：「其實唱歌跟演戲都很喜歡，唱歌的時候就想演戲，演戲時又覺得壓力好大，心很累的時候又會覺得唱歌有多好。」將在年底推出新單曲，「剛開始都是比較甜美可愛的曲風，但發現自己喜歡較有態度的音樂類型，所以開始嘗試更深度的音樂。」

(中時 )