珠寶藝術家陳智權「花舞展翅」特展 亞大現代美術館登場

2018年10月05日 11:53 工商 曾麗芳

陳智權珠寶展於亞洲大學現代美術館登場。（圖／曾麗芳）

陳智權「花舞展翅」特展於亞洲大學現代美術館登場。（圖／曾麗芳）

花若盛開，蝴蝶自來！台中亞洲大學現代美術館(Asia University Museum of Modern Art)所策劃的「花語花博」特展中，由珠寶藝術家陳智權 Aka Chen集結近三十年精彩創作而成的「花舞展翅」主題珠寶展，尤其備受矚目。

「一場珠寶的創作旅程，就像自然造物一般，既縝密又動人。」陳智權Aka Chen從孕育生命的大自然中，尋找創作靈感，一花一葉的自然紋理和律動，透過生動線條與寶石光影結合，將自然之美瞬間鑲嵌幻化永恆，開啟珠寶的原創靈魂。

不僅是珠寶設計師，陳智權更是開啟珠寶靈魂的藝術家。長年浸潤於書法、花藝、茶道之中，透過冥想體悟，作品呈現珠寶界少有的靜逸之風。年少追著蜻蜓的美好記憶，創造出代表性的花園系列，蜻蜓展翅作品尤為著稱，深受國際拍賣會、國際收藏家以及各國皇室肯定與喜愛。

近三十年創作歷程中，陳智權由挖礦、切磨、設計、排製到作品展現，每一環節都極盡苛求，止於至善的要求和堅持，是因為任何美麗的東西都離不開手作，更因為那是創作過程中的一種學習與不斷超越。

陳智權認為，「親手，賦予力量，才會感動。」立志以珠寶創作傳承品味，靜觀陳智權Aka Chen的作品，寓意無限、雋永深遠的意境，總能讓人心領神會、餘韻繚繞。

陳智權自創的珠寶品牌「AKACHEN」，除承襲早年在Sunflower Art的精湛製作技術，當前所創作的每一件珠寶，皆為獨一無二、充滿生命力的頂級藝術收藏品，每件作品都需經過百道工序，耗時3到4年，甚至十幾年才能完成；多層次純手工製作，將東方禪意精湛地融入西方頂級珠寶創作中。

1994 年，陳智權開始接觸「鈦」金屬材質，從此在珠寶創作的量體和結構上展現大幅躍進，所運用的99.9%純鈦金屬技術，堪稱為跨時代珠寶工藝革命，透過高溫1668度的昇華，將珠寶推向藝術殿堂最高境界。

走進「花舞展翅」展間，除了敞開眼界定睛凝賞，亦不妨閉上雙眼，用「心」，來感受美學、工藝與藝術融合為一，聆賞大自然花草隨風搖曳的姿態、蝴蝶與蜻蜓振翅舞動的聲音。以深厚的東方文化底蘊，與西方珠寶藝術完美交融，陳智權 Aka Chen透過創作，反映東方形而上哲學禪境，見證中西藝術的極致展現。

本次展出作品中，以純鈦（99.9%）金屬創作的蜻蜓系列珠寶，是藝術家陳智權 Aka Chen近年最喜愛的創作主題。為了捕捉追著蜻蜓的童年記憶，藝術家運用了鮮明的土耳其石色彩，重現在河床邊憩息的蜻蜓，潺潺河水，映照出蜻蜓半透明翅膀藍綠色的光澤感，而一顆顆點綴的寶石，則是蜻蜓振翅舞動時水珠展現的閃閃波光，美不勝收。

為了完整呈現藝術家陳智權創作歷程的脈絡，本次「花舞展翅」特展，精心規劃了五個不同主題，以工作室、歷史呈現、蜻蜓展翅、藝術作品、記事回顧等展區，從工作室的陳列、早期作品的再現，到近年充滿靜謐氛圍的珠寶藝術，一次遍覽藝術家的重量級代表作。

其中，最主要的「蜻蜓展翅」展區，尤其突顯了陳智權 Aka Chen如何將工藝、藝術、珠寶完美結合，賦予蜻蜓唯美的力道及豐富的生命力。精細蠟雕及各種顏色變化的寶石，使一隻隻蜻蜓栩栩如生，宛如真有一群展翅中的蜻蜓漫舞天際，最終停駐人們的胸前。獨特的巧思讓人讚嘆連連，如蜻蜓系列中的沙佛萊石蜻蜓胸針，以純鈦金屬作為兒時記憶的載體，再用沙佛萊石、玉以及鑽石堆疊出回憶中翅膀的細緻紋路。

其他主題的創作同樣叫人驚艷，例如：與本次展覽主題「花語」相呼應的星紋紅寶花戒，為極簡禪風的完美體現；以星紋紅寶石為蕊，鑽石為瓣，展現AKACHEN品牌的優雅態度。而蝴蝶系列中的玉蝴蝶胸針更是AKACHEN珠寶匠師的精湛傑作之一，結合東方的玉石以及西方的鑽石，晶瑩剔透的蝴蝶天衣無縫詮釋了東西合璧的設計哲學。

陳智權以一種內斂的美學創作藝術、融入生活，結合美感、工藝、材質以及深具吸引力的感受，貫注於AKACHEN品牌精神之中，以精緻工藝與東方設計哲學為核心，賦予每一件作品獨特永恆的靈魂。品牌系列作品，皆以大自然為主題，躍動的立體感，讓每一件創作皆展現出無比熱情與生命力。

而AKACHEN珠寶藝術館，就位於台北市敦化南路上，渾然天成的美學空間，為的就是讓更多人看見、認識、擁有訴說時間和AKACHEN故事的絕世珠寶經典之作。

(工商 )