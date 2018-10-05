台中》美國懷俄明州長拜會林佳龍 綠川治理揚名海外

2018年10月05日 12:04 中時 盧金足

美國懷俄明州長米麥特率團訪台，4日抵達台中市政府拜會市長林佳龍。（台中市府提供）

美國公布《台灣旅行法》後，美方官方高層持續訪台交流。美國懷俄明州長米麥特率團訪台，宣布在台灣成立亞太商務辦事處，也拜會蔡英文總統及國內各大機關企業。米麥特4日抵達台中市政府拜會市長林佳龍，雙方並針對舊城區整治、綠色能源、都市人口遷移等議題進行廣泛交流，相談甚歡，希望促進日後雙方更多交流。

懷俄明州長米麥特前年10月即訪問過台中，此行他率團11人再度前來拜訪，受到林佳龍熱烈歡迎，經發局長呂曜志、農業局長王俊雄、市府顧問蕭景燈、交通局主秘郭志文等局處代表也共同出席，分享交流意見。

米麥特表示，懷俄明州人口較少，保留許多完整的自然地景風貌，包括成立世界第一個國家公園「黃石國家公園」，每年吸引成千上萬的旅客到訪。他聽說台中綠柳川整治相當成功，對於市府治理城市，迅速發展各項軟硬體設備時，仍能兼顧自然河川景色，他很肯定。

林佳龍指出，8年前台中升格直轄市，轉型邁向大都會，在中央政府的支持下，陸續舉辦許多國際大型活動，包括今年即將開幕的台中花博，都令人感到振奮，尤其台中市民平均年齡僅35歲，更讓這座城市充滿了活力。

懷俄明州主要產業為採礦業、農業及製造業，近年也積極投入研發潔淨煤炭技術，此次州長米麥特到訪台中，也前往台中火力發電廠參觀，就「碳捕捉」與「潔淨能源技術」等專業與台電交流。

對此，林佳龍強調，空汙成為社會最關注議題之一，市府已促使中火減少燃煤用量，並推動機組汙染防制設備改善，盼讓汙染降至最低。

林佳龍表示，為減少燃煤發電，市府尋求綠色能源發展，今年10月位於外埔的綠能生態園區即將試運轉，對台中能源轉型將是一大利多，也有很好的示範作用。

(中時 )