國慶晚會少見國名、國旗　藍轟蔡政府去中華民國化

2018年10月05日 12:03 中時 楊佳穎

國民黨提供

中華民國107年國慶下週登場，國慶晚會則將在宜蘭舉行。對此，國民黨發言人洪孟楷5日召開記者會，直批國慶晚會花費1500萬，中華民國國號、國旗和國慶等樣式全不見，無論是晚會宣傳背板、入場卷、貴賓卷，甚至是宣傳影片，全不提國慶，可見蔡英文政府又一次用小動作「去中華民國化」，分明否認自己的執政正當性。

洪孟楷指出，接獲宜蘭鄉親爆料，指上月前連宜蘭當地人都不清楚國慶晚會要在宜蘭辦，而本週排隊拿到入場卷後，發現上面完全沒有「中華民國」、「國慶」等字樣，只有晚會主題「藝氣風發台灣共好」，讓宜蘭鄉親憤怒，「中華民國國慶在宜蘭辦是很丟臉的事情嗎？」不然怎麼都沒有相關字樣，不知道的人還以為是宜蘭縣府的活動。

洪孟楷進一步說，晚會邀請函上，也將國旗印得比官員簽名還小，難道官員覺得自己比國家還大嗎？且內容也是「2018藝氣風發台灣共好」國慶晚會，難道這次在宜蘭慶祝的是「藝氣風發國」的國慶？根本莫名其妙。

洪孟楷又說，上網查看本次國慶晚會的宣傳影片，更是隻字未提國慶，花了4/5時間在介紹藝人，卻沒有半秒鐘說出這是中華民國生日；經查證，這次國慶晚會所用預算高達1580萬元，一個動用上千萬人民納稅錢的晚會，且標案清楚寫明「中華民國各界慶祝107年國慶晚會節目」，沒有主辦單位刻意授意或指使，執行單位怎可能做出與標案完全不相符的離譜行為？這樣的國慶籌備委員會根本失職。

洪孟楷表示，國慶晚會去年已遭批為台中宣傳，今年選舉年前又來幫宜蘭抬轎，蔡英文政府動用國家資源卻吝嗇的不敢說出中華民國，擺明就是想去中華民國化，這樣羞辱國家的做法，證明蔡政府心目中沒有人民、沒有國家，只有政治意識形態，而這樣的行為已徹底不適任。

(中時 )