救藻礁反深澳 環團將重返凱道遊行

2018年10月05日 12:01 中時 鄭舲 、 姚志平

台灣健康空氣行動聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體今在立法院舉行記者會，砲轟桃園市長鄭文燦見死不救、背信忘義，呼籲鄭履行守護藻礁的承諾，勇於向行政院說「不」。環團也宣布11月3日將重返凱道舉辦「救藻礁反深澳大遊行」，要求執政黨撤回兩案，停止興建深澳電廠及不在觀塘興建三接站，守護深澳灣及珍貴的千年藻礁生態。

台空盟理事長葉光芃表示，鄭文燦選前說「保護藻礁永不妥協」，但就任後都無積極作為，就連最近環團高聲呼籲都沒出聲。葉光芃說，鄭文燦身為在地縣市長，最有資格、也有義務跟責任守護藻礁，呼籲鄭別當沉默的幫兇，勇敢向行政院長賴清德說不，停止殺戮。

葉光芃也批評，民進黨為了藻礁，不到兩星期開了3次環評大會，而且平時都不出席的官方代表通通出籠投票，「跟過去國大代表有何不同？這就是民進黨想要的民主嗎？」葉光芃要求環保署公布官派7人本尊出席環評大會次數，並要求未來每次會議都比照藻礁案親自出席，別占著茅坑不拉屎。

中研院院士廖運範也提出書面意見指出，作為世居桃園觀音、親友長期支持民進黨的人，對鄭文燦當選前親自出席護藻礁行動、當選後態度丕變，非常失望。廖說，他在藻礁環評會公民發言時，曾對環保署長李應元說，藻礁是舉世稀有的7500年歷史珍寶，破壞了無法彌補，請為台灣留下這個寶貝。

廖運範也呼籲李尊重專業意見，並注意「揭露」與「利益迴避」，中油請成大做的水文研究等領研究費的結果，不能當作依據。同時，賴清德公開說「地點不能更改」、「力拼9月底通過」、「這樣才來得及」，完全不尊重環評委員，預設立場非常不當。他呼籲官派環委知所進退，應利益迴避不能投票，也請當年不畏「回台入監」壓力的李應元要力抗賴清德的「行政壓力」。

廖運範也提及，10月3日環評會不但不讓登記旁聽的公民進場，還在大門外部署重兵層層防民，如此對待幾年來最溫和抗爭的環保團體「令人齒冷」，對李應元、賴清德非常失望，原本的「敬意」全消。

(中時 )