反駁電力缺口9億度 新北市府：台電別綁架新北市

新北市政府大動作召開記者會，反駁台電9億度電缺口說。（葉德正攝）

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台電公司日前指稱新北2017年用電缺口達9億度，打臉朱立倫新北發電大於用電，新北市府5日大動作由經發局、環保局與新聞局聯合召開記者會反駁，直指台電在核一停轉、核二歲修特殊情況下，誇大去年新北用電缺口，也拿出歷年新北市用電量資料自證，希望台電講清楚9億度缺口到底從何而來，更強調台電別妄想藉此綁架深澳燃煤電廠，新北市府是永遠不可能同意讓燃煤電廠在深澳完成的。

經發局長張峯源說，新北市2016年與2017年發電量下降原因是核一廠停機，核二廠歲修，造成供電與用電缺口，2013至2017年平均供電量遠大於用電量，且在2018年核二廠恢復運轉，再加上林口火力發電第三機組新增電力下，新北用電量並無缺口，且長期供應北部其它行政區，請台電別用單年數據且不正常發電情況下，誇大電力缺口。

經發局也說，台電資料每每片面、偏頗公開，就如這次突如其來的9億度用電缺口，究竟從何而來？為什麼過去從來沒聽台電講過，但就在民意強烈反對深澳燃煤電廠的時候，事隔10個月，竟突然冒出這個數字，要新北市來承擔。

環保局長劉和然指出，空污問題是跨域的，無論污染源在哪個縣市的，鄰近縣市甚至全台灣都會受到影響，電力發展亦同，所以新北市從來不會特意比較境內電廠發了多少電，其他縣市的電廠又發了多少電！然而，台電卻頻頻以此挑起對立，一再用中電北送、北電南送等話術，來撕裂台灣；但在整體能源資訊上，卻總是無法清楚說明，顯然已置其專業地位於不顧，淪為政治性服務打手。

張其強提醒台電說，不要妄想用所謂的電力缺口，企圖綁架新北市政府，對林口火力電廠的審查標準、速度讓步；也不要妄想綁架深澳燃煤電廠，新北市府不可能同意燃煤電廠興建。

(中時 )

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