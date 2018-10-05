「花語花博」展6日於亞洲大學現代美術館登場

2018年10月05日 12:29 工商 曾麗芳

「花語花博」展5日於亞大現代美術館舉辦展前記者會。（圖／曾麗芳）

「花語花博」展6日於亞洲大學現代美術館展出。（圖／曾麗芳）

「花語花博」展6日於亞大現代美術館展出。（圖／曾麗芳）

迎接「2018台中世界花卉博覽會」，亞洲大學現代美術館舉辦「花語花博」展覽，以花卉為主題，透過邀約與借展草間彌生、村上隆、常玉、林之助等國內外39位知名藝術家、67件花卉畫作、雕塑暨裝置作品，以及130件以花為主題的珠寶藝術設計作品，展期今年10月6日至明年4月7日。

此次展覽「亮點」，包括享譽國際知名的藝術家草間彌生，帶來做為展覽主視覺設計的作品〈水仙〉；以超扁平繪畫著稱的村上隆（Murakami Takashi）作品〈LV智慧：宇宙小花〉，是他罕見與法國精品路易威登（Louis Vuitton）跨界合作的作品；早年旅法，用色和構圖都深受中國傳統書法與水墨影響的常玉作品〈磁州窯瓶內的白蓮〉。

值得一提的是，日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的作品，運用大量的圓點，作為作品造形的基礎，她所描繪的花，由大小體積各異的圓點串起植物的骨架，造形則是小時候看見餐桌布上紅色花朵樣式的記憶。中國常玉追求畫面的極簡，每件作品都不超過3種的配色選用，「花」對常玉來說，是一種假借形式語意的抒情意圖。

至於出身台中霧峰地區的藝術家林明弘，作品慣用台灣再地民間俗艷的花布圖案，提出可供應台灣文化記憶的作品經驗；台灣高鐵藝術元年計畫，也在高鐵台中站邀請林明弘為票務出入口的大廳，做系列的視覺規劃。

亞大校長蔡進發指出，《花語花博》展覽，著重人文內涵的精神素質，回應世界花卉博覽會對於人文生活的主軸宣言，與亞大創校以來，重視美學教育，開創人文藝術氣息，邁向國際化的綜合大學的目標相同。希望藉由此次「花語花博」展覽，帶來有別以往的美學創意經驗，迎接台中世界花卉博覽會到來。「以美學突破教育框架，培育世界需要的人才」。

參展藝術家包括草間彌生、村上隆、奈良美智、張大千、方君璧、趙無極、常玉、潘玉良、江賢二、林之助、楊三郎、李石樵、林風眠、廖繼春、顏水龍、林明弘、黃銘昌、吳昊、蘇孟鴻、丁雄泉、奚淞、袁旃、王攀元、席慕蓉、韓舞麟、陳金龍、李光裕、周春芽、陳士侯、李明維、趙少昂、高一峰、陳智權、呂淑珍、薄茵萍、安聖惠、柳依蘭、吳季璁、董承濂。

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