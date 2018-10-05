北市府官員才掛保證有訓練 公車司機馬上出包！

2018年10月05日 12:11 中時 張立勳

有身障朋友搭公車因駕駛急煞，導致骨折受傷向北市議員何志偉陳情，何志偉與脊髓損傷基金會5日共同對市府提出呼籲，要求業者加強對身障者搭車安全的SOP教育，北市公運處科長保證每年都會辦教育訓練，何隨後陪同使用輪椅的身障朋友到路上實際搭公車。不料，公車司機把固定輪椅的安全帶翻箱倒櫃找出來後卻還未拆封，當場讓公運處人員一陣尷尬。

何志偉今早舉辦記者會，搭公車摔傷的身障朋友陳小姐，因骨折無法到場，她透過影片指出，上月23日與家人搭公車出門，上車後覺得公車車速稍快，且起步急、煞車猛，自行將電動輪椅打橫並手扶直杆以防萬一，不料，公車突然緊急煞車，乘坐重達近百公斤的輪椅翻覆，輪椅安全帶應聲斷裂，她摔出輪椅頭部撞地，股骨骨折受傷。

何志偉與基金會對市府提出共同訴求，加強對身障者搭車安全的SOP教育、司機訓練加入生命教育課程，友善大眾運輸搭乘環境，減低事故發生件數。

北市公運處業務稽查科長郭獻文說，公運處對於公車駕駛員特殊需求服務有訂定標準作業程序，每年要辦一次教育訓練，司機也會實際操作。

記者會後，何志偉陪同身障朋友前往仁愛路搭公車，不料，上公車後，司機手忙腳亂從置物箱內要把固定輪椅的安全帶拿出來，結果安全帶卻未開封，因此耽誤其他乘客時間，還有乘客忍不住當場抱怨，讓公運處人員當場一陣尷尬。

(中時 )