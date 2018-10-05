大陸十一長假前4天5億人次出遊 消費1.8兆元

10月2日，大陸十一長假第二天，南京中山陵園風景區迎來「井噴」客流。（中新社）

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大陸每年十一長假被旅遊業者稱為「十一黃金周」，即使在中美貿易戰氛圍下，依舊商機無限。大陸中新社報導稱，綜合大陸各地旅遊部門、通訊商、線上旅行服務商提供的數據，經中國旅遊研究院測算，10月1日至4日大陸接待國內遊客5.02億人次，年增8.8%，國內旅遊收入達4169億人民幣（下同；約合1.88兆新台幣），年增8%。

大陸中新社報導指出，綜合各地旅遊部門、通訊運營商、線上旅行服務商上報和提供的資料，經中國旅遊研究院文化和旅遊部資料中心測算，10月1日至4日大陸接待國內遊客5.02億人次，同比增長8.8%；實現國內旅遊收入4169億元，同比增長8.12%。

報導稱，十一假期期間，大陸老百姓選擇假日休閒、自駕遊、文化遊、鄉村遊、民俗遊、親子遊等多種形式出遊，全域旅遊和優質旅遊發展態勢凸顯。

報導指出，假期前4天，大陸國內旅遊城市道路交通壓力增加，多個重點景點人氣火爆，客流達到峰值，景區和相關部門及時啟動應對措施，加強遊客疏導和管理。

例如四川甘孜藏族自治州境內的折多山出現降雪天氣，導致一千餘台車輛滯留折多山。甘孜州、康定市兩級組織調集800多名警力救援，全力疏導滯留折多山的車輛。同時提供高原應急藥品、氧氣、衣服等應急物資和應急食品，救助遊客4000餘人次，車輛450餘台。

(中時 )

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