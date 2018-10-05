家前挖蓄水池？花壇老沒水 鄉親快抓狂

花壇只有7口深水井，供水量不足，需要彰化和大村區供水調度支援。（吳敏菁攝）

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花壇長期以來水源不足，採3時段穩壓供水，今年過中秋後，供水情況更吃緊，常是涓涓細流，馬達拚命抽呀抽，抽了3小時，水塔就是流不滿；水壓不足、水流小，連熱水也點不起來，鄉民痛苦的說，沒有政治立場，但沒水、沒水、沒水啊，難道這就是偏鄉的無奈和宿命。

沒水問題讓網友在臉書社群「花壇人俱樂部」掀起熱議，昨天至今都沒水都快抓狂了，自來水公司提醒，一天給水3時段，請多留意，但如何留意？抽水馬達空轉燒壞了誰賠？上班族哪可能跑回家開啟抽水馬達抽水；還紛傳，裝再多水塔，沒水也沒用，隔壁又一個抽水機燒掉了。

鄉民說超無言的，花壇好多地方限水，沒水量抽空氣，「昨晚顧馬達3小時，水塔沒滿！早上4點要起床工作，太逼人了」何時才能脫離缺水的日子。

網友也苦中作樂，「家前面要挖蓄水池啦！」要守在馬達邊，停水馬上關，不然又燒掉，並無奈呼喊，「不是選舉挑撥啦！我們只想過正常生活，要水而已啊」近來缺水越來越離譜，快被逼瘋了。

彰化縣長魏明谷2日下午前往花壇公所會議室聽取自來水公司簡報，自來水公司董事長郭俊銘說，短期，縣府已尋到兩口鑿深水井用地，會趕在春節前提供鄉親使用。中長期要開發大肚溪上游烏溪水源，鳥嘴潭水源開發計畫水利署執行中，正進入環境影響評估與土地徵收，一旦完成可供大彰化每日25萬噸。目前全縣每天總供水量為40萬噸，可大幅降低鑿井壓力。

這次會議做出的結論是縣府和鄉公所提供二口深井土地租用及鑿井相關工程，預定2019年1月中旬完成出水營運，此外，11月中旬前，加強花壇所中午12:30至16:30供水時段水源調度支援，並強化辦理花壇場8口深井洗井作業。 和供水轄區檢漏作業，因空氣夾雜造成水費突增部份，超收全數退還用戶。

(中時 )

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