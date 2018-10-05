人機共學 台南大學教授李健興：目標3、5年後機器人以人為師

台南大學李健興教授（後排左二）邀台南一中學生與ELF OpenGO一較棋藝高下，盼人工智慧教育未來推廣到高中。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

機器人打敗人類不是新聞，但未來有沒有可能機器人轉而向人類學習？國立台南大學團隊執行科技部數位經濟創新前瞻技術研發AI計畫，4日在台南一中啟動台南、東京連線測試人機共學，除希望將人工智慧應用於高中教學端，目標放在3到5年後，機器人以人類為師。

台南大學團隊與日本首都大學東京久保田實驗室及大阪府立大學實驗室共同合作開發教育學習與動態評量核心技術，台南大學教授李建興4日邀職業棋士張凱馨、台南市教育局副局長陳献明及台南一中圍棋社參與人機智慧共學平台測試，由機器人指導下棋，和ELF OpenGO一較高下。

南一中圍棋社林昱霖表示，台灣以後若用這種方式推廣圍棋，台灣棋手應該會進步很快，黃禹豪說，Alpha GO是我們人腦所創造出來的東西，為何人卻無法打敗它？有朝一日人類應該能打敗Alpha GO才對。

張凱馨說，就算2個很強棋士也會有不一樣想法，但如果有電腦幫忙，當然是AI老師說了算，這對目前下棋觀念是很大突破。陳献明指出，讓小朋友同時對圍棋及人工智慧產生興趣，透過圍棋連結人工智慧，將是新課綱很好的思維。

李建興說，昨天對奕同步啟動台南、東京連線測試，期望未來將人工智慧應用推廣於高中學習，初步藉由在台南一中成立人機共學工作坊，整合大台南人力、資源，讓學生更瞭解人工智慧，學習使用AI解決日常生活問題。

(中時 )

家前挖蓄水池？花壇老沒水 鄉親… 學用長期脫節 400名海內外學者齊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。