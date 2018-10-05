人機共學 台南大學教授李健興：目標3、5年後機器人以人為師

2018年10月05日 12:29 中時 曹婷婷

機器人打敗人類不是新聞，但未來有沒有可能機器人轉而向人類學習？國立台南大學團隊執行科技部數位經濟創新前瞻技術研發AI計畫，4日在台南一中啟動台南、東京連線測試人機共學，除希望將人工智慧應用於高中教學端，目標放在3到5年後，機器人以人類為師。

台南大學團隊與日本首都大學東京久保田實驗室及大阪府立大學實驗室共同合作開發教育學習與動態評量核心技術，台南大學教授李建興4日邀職業棋士張凱馨、台南市教育局副局長陳献明及台南一中圍棋社參與人機智慧共學平台測試，由機器人指導下棋，和ELF OpenGO一較高下。

南一中圍棋社林昱霖表示，台灣以後若用這種方式推廣圍棋，台灣棋手應該會進步很快，黃禹豪說，Alpha GO是我們人腦所創造出來的東西，為何人卻無法打敗它？有朝一日人類應該能打敗Alpha GO才對。

張凱馨說，就算2個很強棋士也會有不一樣想法，但如果有電腦幫忙，當然是AI老師說了算，這對目前下棋觀念是很大突破。陳献明指出，讓小朋友同時對圍棋及人工智慧產生興趣，透過圍棋連結人工智慧，將是新課綱很好的思維。

李建興說，昨天對奕同步啟動台南、東京連線測試，期望未來將人工智慧應用推廣於高中學習，初步藉由在台南一中成立人機共學工作坊，整合大台南人力、資源，讓學生更瞭解人工智慧，學習使用AI解決日常生活問題。

(中時 )