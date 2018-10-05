學用長期脫節 400名海內外學者齊聚尋解方

2018年10月05日 12:33 旺報 李侑珊

黃昆輝教授教育基金會5日起連續兩天舉行舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會」，黃昆輝在致詞時表示，台灣教育和經濟各自為政、長期脫節，其中包含人力供需失調、學用落差、高等教育平庸化、技職學校定位及社會公平正義等問題，亟需解決，盼透過研討會集思廣益，為國內產學困境提出解方。

「2018教育政策與經濟發展國際研討會」5日起連續兩天在台北國際會議中心舉行，吸引海內外400多名學者及教育專家與會。

黃昆輝提到，台灣經濟景氣不好，教育亦存有不少問題，去年基金會舉辦「技術與職業教育問題與對策研討會」，學者專家多直指技職教育的兩大問題，即在於人力供需失調與學用落差，係因缺少人力規畫與產學合作所致，這些問題又跟「教育政策」與「經濟發展」長期脫節有關係。

黃昆輝直指，當前政府積極推動5+2產業創新計畫，卻又陷於缺才和缺工困境，人力問題不解決，產業創新計畫難竟其功，同時大學教育亦面臨相同問題，不僅存在於制度層面，也涉及教育政策與經濟發展連結的基本觀念。

黃昆輝認為，目前存有人力供需失調、學用落差、高等教育平庸化、技職學校定位及社會公平正義等問題，要解決當前困境，必須採取更具開創性的思維與突破性策略，建構協調機制，成立「人力規劃委員會」，採行「政府規劃」與「市場引導」並存的方式，由政府相關部門組成外，並廣納「人力需求方」進入決策群，例如把工商界代表延攬進入委員會，直接提供各產業發展現況、未來趨勢及人力需求數據，才易獲得更正確的資料，掌握更精確的一般人力需求趨勢。

黃昆輝也主張，採行「彈性原則」，對關鍵人力需求應事先預估，妥為規劃，以免臨時缺才，權宜之計可先延攬外來人力應急，但論及長遠之計，仍需由國內教育體系培養，打破現行制度，例如選擇部分大學與研究所，結合相關產業與研究機構，建立產官學研合作體系，集中投入大量經費，並授權透過研究與協調機制，調整行政與教學措施，以符應需求。

黃昆輝特別提到「教學彈性化」對培育跨領域與創新人才更重要，也就是要能跳脫現行課程、教材、教法及評量方式框架的束縛，進行必要的調整與組合，或重新規劃、設計，才足以培養出具批判性思考、創造力及協作力與溝通能力的人才。

(旺報 )