台灣動漫前進紐約！鄭問漫畫展吸睛獲老外青睞

2018年10月05日 12:22 中時電子報 林宜靜／整理報導

趙子龍血戰長坂坡、單騎搶救劉後主！身披戰袍、手持雙刃，堅毅眼神讓人神往！鄭問展在故宮展出獲得不少迴響後，在文化部贊助支持下，駐紐約台北文化中心與中華動漫出版同業協進會合作，徵集了11家動漫業者，自10月4日至7日參加於美國東岸舉辦的動漫盛會「紐約動漫展」，展方今年除了賈維茲會展中心的主展場，另在94號碼頭也增開了以日漫與遊戲為主的副展場，台灣漫畫作品在主、副展場均將亮相。

受邀參展的台灣動漫業者，包含了東立、尖端、長鴻、台灣角川、大辣、蓋亞文化、友善文創、威向文化、雙影創藝共9家漫畫出版社，以及赤燭、踢歐哎哎（Toii）2家遊戲公司，並邀請金漫獎得主常勝進駐動漫展藝術家專區與漫迷互動，期待為「台漫」品牌打開美國市場。

紐約動漫展臺灣館介紹「鄭問」作品與台灣原創遊戲（中立者為常勝） 。（文化部提供）

台灣館攤位規劃設置漫畫與遊戲專區，呈現台灣目前最具代表性的動漫、遊戲作品，包括延續故宮鄭問大展的熱潮，將台灣漫畫界一代宗師鄭問膾炙人口的漫畫作品如《萬歲》、《始皇》、《東周英雄傳》、《刺客列傳》與《阿鼻劍》等，以經典章節英譯本的面貌向美國讀者呈現。另外多家台灣知名出版社原創漫畫作品，如長鴻出版社《傾聽我的心》系列、台灣角川《秉燭夜話》系列等也參與盛會。

除原創漫畫、輕小說及鄭問大展周邊商品外，台灣館攤位提供電腦讓觀眾可實際體驗兩款台灣原創遊戲：恐怖冒險風格的解謎遊戲《返校Detention》及AR 偵探解謎遊戲《鎮山》，透過遊戲引導歐美玩家認識台灣的歷史文化及迷人風采。

台灣館於昨(4)日舉辦媒體招待會及開幕活動，當天下午辦理遊戲座談，介紹AR 偵探解謎遊戲《鎮山》，美國亞裔文學獎得主台裔作家林景南（Ed Lin）亦將與談；6日另一場座談邀請到大辣文化黃健和總編擔任主講人，將從日前故宮舉辦的『鄭問―千年一問』特展延伸，介紹風起雲湧的漫畫新浪潮80-90年代與台灣漫畫發展演進史，以及鄭問傳奇。

(中時電子報)