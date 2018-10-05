獨家》上尉入侵電腦查將官個資逾一年 檢調搜索陸軍後訓中心

位於桃園市平鎮區陸軍後勤訓練中心。（圖取自Google Map)

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中時電子報

台灣高檢署指揮調查局台北市調處，日前秘密前往位於桃園平鎮的陸軍後勤訓練中心搜索，帶回一名鍾姓上尉人事官進行調查，據了解，鍾員因業務關係，私下取得國防部才擁有的高階密碼，進入國防部人事資料系統，私自查看將級以上人員資料，這種動作持續一年多才遭人發現，經向檢調舉發後案情才爆發。

軍方懷疑，鍾員做此動作的用意為何？是否已將國軍少將以上軍官資料都記錄下來攜出營外，從事不法勾當，甚至流到對岸，由於事涉敏感，相關單位都三緘其口，軍方更低調下封口令，營內不少軍官都不知道營區曾檢調搜索。

知情人士透露，鍾員過去曾在國防部人事單位任職，因此有機會接觸到「高權限」的人事資料密碼。但是後來調到後勤訓練中心，卻多次利用公務電腦，登入未被授權的高階軍官人事資料系統。

據了解，鍾員去年疑似受到一名曾在同單位退役，也擔任過人事官的學長請託，不時地替該位學長查核將官資料，原本以為這個舉動神不知鬼不覺，但是凡走過必留痕跡，查核過的紀錄遭到機警的同袍發現，於是立刻向檢調舉發。

鍾員涉及越權非法查閱電腦機密個資動機為何？以及這名退伍學長在退伍後從事的工作及交往狀況？由於其動機相當可議，是否有共諜在進行刺探活動，都是目前追查的重點。

陸軍後勤指揮部表示，臺灣高等檢察署檢察官調查該部所屬陸軍後勤訓練中心作業人員，於106年間疑涉違規使用國防部人力資源管理系統，日前率臺北市調查處人員，前往該營區調閱相關資料，並查扣鍾姓軍官個人手機及公務電腦等物品。

陸勤部尊重司法機關偵查作為，後續將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法調查；倘涉案人員確有不法，依法嚴懲不貸，確維紀律和軍譽。

(中時電子報)

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