女星媽祖廟前跳性感艷舞 樂收鄉親掌聲

2018年10月05日 12:31 中時 洪秀瑛

湘瑩祈求順利。（品牌提供）

湘瑩（右）。（品牌提供）

因民視節目《舞力全開》勤練國標的湘瑩，受中華民國國際輪椅標準舞蹈協會國際賽邀請擔任活動公益大使，記者會開場前，她特地與輪椅舞者郭文生在媽祖廟雙手合十祈禱舞蹈比賽順利。湘瑩4日以專業國標舞姿為第2屆國際輪椅舞蹈賽熱情開場，在北港媽祖廟前與各國輪標舞選手較量舞技，現場民眾嗨翻天掌聲不斷，正式啟動國際賽記者會。

湘瑩說：「我過去曾經跌倒，從零開始重新建構自己的演藝人生，像輪椅舞者突破身體限制一樣，保持正面心情看待。」湘瑩一掃過去陰霾，「再度回歸演藝生活，除了珍惜還必須從地方做起，這回擔任身障者輪標舞開場義演，雲林鄉親們掌聲再次響起，成為我做好每一次演出最大動力」。

2018年10月6日及2018年10月7日於雲林北港體育館展開，來自歐亞各國單人及雙人輪椅舞蹈國際比賽採免費入場，民眾可到場觀看。臺灣知名書法家黃明勝為比賽提字將「不忘初心」融入服裝，表達文創也可以成為行動藝術，與品牌共同發起「我的初心，您的愛心」公益活動，透過多方力量義賣運動服裝，於2018年9月1日至2019年8月31日止，將扣除生產成本後以公開形式捐助中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，作為台灣身障輪標選手出國競賽基金。欲了解更多內容可至官網查詢 www.cotasport.com

(中時 )